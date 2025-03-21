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Есть дома у каждого: чем смазать дверные петли, чтобы забыть про скрип

Анна Косик
21 марта 2025, 16:13
367
Пользователи Сети рассказали, какую смазку использовать для дверных петель, чтобы эффект был долговременным.
Двери
Чем можно смазать петли в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Каким продуктом из кухни можно смазать двери
  • Какое средство поможет избавиться от скрипа дверей надолго

Когда дома при открывании дверей слышен скрип, это часто раздражает и даже может испортить настроение. В таком случае важно понимать, какая смазка лучше для дверных петель.

Главред узнал, как избавиться от скрипа дверных петель с помощью подручных средств, которые обычно есть в доме. Своими советами поделились пользователи Reddit.

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Самым доступным средством является подсолнечное или оливковое масло. Оно поможет уменьшить трение, однако в Сети предупреждают о нескольких нюансах. Масло поможет решить проблему лишь временно и со временем может загустеть или притягивать пыль.

Графит из карандаша - еще один простой способ для быстрого решения вопроса со скрипом дверей. Для этого насыпьте графитовый порошок из заточенного карандаша на место трения.

Самым действенным средством для смазки петель дверей будет моторное масло. С помощью шприца, пипетки или кисточки капните несколько капель масла в щели между подвижными частями петли. После этого несколько раз откройте и закройте дверь, чтобы масло равномерно растеклось по всем деталям. Последним шагом протрите петли и дверь сухой тряпкой, чтобы масло не капало на пол. Моторное масло, в отличие от выше приведённых средств, сможет обеспечить долговременную смазку.

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