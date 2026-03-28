Урожай до ноября: как приготовить простую подкормку для огурцов, томатов и перца

Анна Ярославская
28 марта 2026, 08:45
Каждый огородник думает, какая подкормка помогает увеличить количество завязей на помидорах в три раза? Оказывается помочь может простая домашняя подкормка.
Огурцы, помидоры, перец
Лучшее удобрение своими руками: рецепт для богатого урожая овощей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Чем удобрить помидоры, огурцы и перец в открытом грунте
  • Какая подкормка поможет увеличить урожайность

Чтобы увеличить урожайность огурцов, томатов и перца и защитить их от болезней, можно использовать простые домашние средства. Комплексная подкормка, которую легко приготовить своими руками, не только увеличит урожай в десятки раз, но и защитит растения от пожелтения и негативных внешних факторов.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО поделились рецептом подкормки, благодаря которой огурцы, томаты и перец можно будет собирать до ноября.

Садовод утверждает, что это домашнее удобрение ускоряет созревание, улучшает завязываемость плодов и уменьшает их опадание.

Кроме того, оно предотвращает фитофтору, хлороз, вершинную гниль и размножение бактерий.

"Также эта подкормка помогает огурчикам, томату и перцам справляться с невхаткой влаги — то есть можно будет их реже поливать — и помогает запустить в растениях особые механизмы устойчивости к температурным перепадам. Ведь часто огурцы, томаты, перец, особенно в открытом грунте, плохо плодоносят именно из-за перепада температур. Мы помогаем тем самым растениям справляться вот с этими температурными стрессами", - рассказала садовод.

Также подкормка позволяет собирать урожай до сентября/октября, а в южных регионах — до ноября.

"Растения плодоносят несмотря ни на что, даже в период, когда уже начинается похолодание", - говорится на канале.

Чем подкормка полезна для огурцов:

  • устраняет пожелтение огурцов;
  • предотвращает появление пустот и горечи в огурцах.
Какая самая лучшая подкормка для огурцов, томатов и перца

Для ее приготовления понадобятся такие ингредиенты:

  • 200 мл уксуса (примерно 1 стакан);
  • 1 чайная ложка соли;
  • 5 капель йода;
  • 10 литров воды.

Для начала нужно смешать уксус и соль в стеклянной или пластиковой посуде (не использовать алюминиевую или железную). Тщательно размешать.

Далее необходимо разбавить полученный настой в 10 литрах воды. Добавить 5 капель йода и снова перемешать.

Поливать растения под корень: по 1 литру на куст (огурцы, томаты, перец, баклажаны, кабачки).

При пожелтении огурцов нужно обрабатывать раствором по листу.

Через неделю нужно применить дополнительную подкормку. Для ее приготовления вам понадобятся такие ингредиенты:

  • 1 литр воды;
  • 1 столовая ложка перекиси водорода;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 5 литров воды (для разведения).

Размешайте перекись водорода и сахар в 1 литре воды. Дайте смеси настояться в течение получаса.

Развести полученный настой в 5 литрах воды.

Этим раствором нужно поливать под корень по 1 литру на куст и обрабатывать по листу.

Смотрите видео - Чем подкормить томаты, огурцы и перец в открытом грунте:

Как писал Главред, опытные огородники используют яичную скорлупу как природное удобрение для огурцов. Вместе с молоком и дрожжами она стимулирует рост и защищает растения. Детальнее читайте в материале: Огурцы растут как на дрожжах: метод с скорлупой, ромашкой и молоком.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

Многочисленные прилеты и пожары: в РФ один из крупнейших НПЗ атаковали дроны

Многочисленные прилеты и пожары: в РФ один из крупнейших НПЗ атаковали дроны

09:44Война
Иран атаковал авиабазу в Саудовской Аравии, ранены 12 американских военных – Reuters

Иран атаковал авиабазу в Саудовской Аравии, ранены 12 американских военных – Reuters

08:33Мир
Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог: есть погибшие и раненые - детали

Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог: есть погибшие и раненые - детали

08:20Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве моркови

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве моркови

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке божьей коровки за 29 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке божьей коровки за 29 секунд

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

Последние новости

09:48

Дом станет светлее в разы: как выбрать стеклянную входную дверь

09:44

Многочисленные прилеты и пожары: в РФ один из крупнейших НПЗ атаковали дроны

09:40

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, самые надежные партнеры

08:55

Алексей Кущ: пять этапов мировой войны и ловушка для Дональда Трампамнение

08:45

Урожай до ноября: как приготовить простую подкормку для огурцов, томатов и перца

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
08:33

Иран атаковал авиабазу в Саудовской Аравии, ранены 12 американских военных – Reuters

08:20

Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог: есть погибшие и раненые - детали

07:47

Враг атаковал Одессу: поврежден роддом, есть погибший и раненые

06:30

Гороскоп на апрель 2026: кому Юпитер решит все проблемы и спасет в кризисной ситуации

Реклама
05:18

Гороскоп на завтра, 29 марта: Близнецам - прибыль, Стрельцам - волнение

04:41

Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке продавца фастфуда за 27 с

03:33

Смородина будет как виноград: простая схема ухода без химии и лишних затратВидео

03:00

Им предстоит купаться в богатстве: четыре знака зодиака сорвут настоящий джекпот

02:40

Редчайшее явление века: NASA обнаружило загадочную аномалию на Луне

01:43

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

01:03

Заканчиваются: Путин приказал олигархам дать деньги на войну в Украине

00:11

Погодный поворот: синоптики раскрыли сроки изменения температуры в Киеве

27 марта, пятница
23:14

Липкий жир на шкафах исчезнет через минуты: забытый лайфхак легко очистит кухнюВидео

23:01

Оказывается, хранить мясо в пакетах нельзя: как это делать правильноВидео

Реклама
22:32

Сборную Украины обокрали перед матчем со Швецией

22:07

Враг продвинулся на важном направлении: как изменилась линия фронта — DeepState

22:03

Восстановление займет недели: украинцев предупредили об угрозе отключения газа

21:29

Разумков лицемерно отказался отчислять часть своей зарплаты на нужды ВСУ, несмотря на громкий пиар по этой теме, — блогер

21:04

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве морковиВидео

20:57

Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

20:49

"Эта особь": путинистку Собчак в РФ назвали дьяволом

20:41

Дети решают за миг, а взрослые теряются: хитрая головоломка со спичками

20:39

"Жаль, что он так сказал": Рубио назвал заявление Зеленского о переговорах ложью

20:15

Вместо холода, приятные цифры: как прогреется воздух в Днепре на выходных

19:54

В Украине изменили нормы по поверке счетчиков: что это значит для платежек

19:52

Ключевые продукты украинцев выросли в цене: что известно о новом подорожании

19:51

От +20 до штормового ветра с дождем: на Тернопольщине резко изменится погода

19:45

Существенная экономия на бензине и дизеле: водителям раскрыли ТОП лучших трюков

19:10

Почему переговоры зашли в тупик: Вадим Денисенко назвал два возможных сценариямнение

19:04

Станет магнитом для всех грызунов: что не стоит ставить в саду веснойВидео

18:46

Деньги списались, счета закрылись: клиенты ПриватБанка бью тревогу

18:36

"Пойдет Украине на пользу": неожиданный сценарий новой войны РФ в Европе

18:17

Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

18:14

Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

Реклама
18:07

Настоящий удар по кошелькам: стоимость важного продукта скоро резко вырастет

17:56

Чем пахнет Ирина Билык: ароматы для свиданий и эксклюзив для избранныхВидео

17:50

Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

17:30

О клещах можно забыть: садоводы раскрыли секрет, что посадить в апреле

17:23

Сырники получатся пышными и не будут разваливаться: главные секреты приготовления

17:14

Почему в Вербное воскресенье освящают вербу: секрет обычая, о котором знают не всеВидео

17:07

Американский миллионер и популярная психолог потеряли 15-летнего сына

17:05

"Вычеркнул из жизни": брат звезды "Киборгов" стал оккупантом в армии РФ

17:01

Какой церковный праздник 28 марта: что можно и нельзя делать в этот день

17:00

Дизель пересек "психологическую границу": на АЗС после обеда резко обновили ценники

