Урожай до ноября: как приготовить простую подкормку для огурцов, томатов и перца

Каждый огородник думает, какая подкормка помогает увеличить количество завязей на помидорах в три раза? Оказывается помочь может простая домашняя подкормка.

Лучшее удобрение своими руками: рецепт для богатого урожая овощей

Вы узнаете:

Чем удобрить помидоры, огурцы и перец в открытом грунте

Какая подкормка поможет увеличить урожайность

Чтобы увеличить урожайность огурцов, томатов и перца и защитить их от болезней, можно использовать простые домашние средства. Комплексная подкормка, которую легко приготовить своими руками, не только увеличит урожай в десятки раз, но и защитит растения от пожелтения и негативных внешних факторов.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО поделились рецептом подкормки, благодаря которой огурцы, томаты и перец можно будет собирать до ноября.

Садовод утверждает, что это домашнее удобрение ускоряет созревание, улучшает завязываемость плодов и уменьшает их опадание.

Кроме того, оно предотвращает фитофтору, хлороз, вершинную гниль и размножение бактерий.

"Также эта подкормка помогает огурчикам, томату и перцам справляться с невхаткой влаги — то есть можно будет их реже поливать — и помогает запустить в растениях особые механизмы устойчивости к температурным перепадам. Ведь часто огурцы, томаты, перец, особенно в открытом грунте, плохо плодоносят именно из-за перепада температур. Мы помогаем тем самым растениям справляться вот с этими температурными стрессами", - рассказала садовод.

Также подкормка позволяет собирать урожай до сентября/октября, а в южных регионах — до ноября.

"Растения плодоносят несмотря ни на что, даже в период, когда уже начинается похолодание", - говорится на канале.

Чем подкормка полезна для огурцов:

устраняет пожелтение огурцов;

предотвращает появление пустот и горечи в огурцах.

Какая самая лучшая подкормка для огурцов, томатов и перца

Для ее приготовления понадобятся такие ингредиенты:

200 мл уксуса (примерно 1 стакан);

1 чайная ложка соли;

5 капель йода;

10 литров воды.

Для начала нужно смешать уксус и соль в стеклянной или пластиковой посуде (не использовать алюминиевую или железную). Тщательно размешать.

Далее необходимо разбавить полученный настой в 10 литрах воды. Добавить 5 капель йода и снова перемешать.

Поливать растения под корень: по 1 литру на куст (огурцы, томаты, перец, баклажаны, кабачки).

При пожелтении огурцов нужно обрабатывать раствором по листу.

Через неделю нужно применить дополнительную подкормку. Для ее приготовления вам понадобятся такие ингредиенты:

1 литр воды;

1 столовая ложка перекиси водорода;

1 столовая ложка сахара;

5 литров воды (для разведения).

Размешайте перекись водорода и сахар в 1 литре воды. Дайте смеси настояться в течение получаса.

Развести полученный настой в 5 литрах воды.

Этим раствором нужно поливать под корень по 1 литру на куст и обрабатывать по листу.

опытные огородники используют яичную скорлупу как природное удобрение для огурцов. Вместе с молоком и дрожжами она стимулирует рост и защищает растения.

