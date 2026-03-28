Урожай до ноября: как приготовить простую подкормку для огурцов, томатов и перца

Чтобы увеличить урожайность огурцов, томатов и перца и защитить их от болезней, можно использовать простые домашние средства. Комплексная подкормка, которую легко приготовить своими руками, не только увеличит урожай в десятки раз, но и защитит растения от пожелтения и негативных внешних факторов.
На Youtube-канале Сад, огород ПРО поделились рецептом подкормки, благодаря которой огурцы, томаты и перец можно будет собирать до ноября.
Садовод утверждает, что это домашнее удобрение ускоряет созревание, улучшает завязываемость плодов и уменьшает их опадание.
Кроме того, оно предотвращает фитофтору, хлороз, вершинную гниль и размножение бактерий.
"Также эта подкормка помогает огурчикам, томату и перцам справляться с невхаткой влаги — то есть можно будет их реже поливать — и помогает запустить в растениях особые механизмы устойчивости к температурным перепадам. Ведь часто огурцы, томаты, перец, особенно в открытом грунте, плохо плодоносят именно из-за перепада температур. Мы помогаем тем самым растениям справляться вот с этими температурными стрессами", - рассказала садовод.
Также подкормка позволяет собирать урожай до сентября/октября, а в южных регионах — до ноября.
"Растения плодоносят несмотря ни на что, даже в период, когда уже начинается похолодание", - говорится на канале.
Чем подкормка полезна для огурцов:
- устраняет пожелтение огурцов;
- предотвращает появление пустот и горечи в огурцах.
Какая самая лучшая подкормка для огурцов, томатов и перца
Для ее приготовления понадобятся такие ингредиенты:
- 200 мл уксуса (примерно 1 стакан);
- 1 чайная ложка соли;
- 5 капель йода;
- 10 литров воды.
Для начала нужно смешать уксус и соль в стеклянной или пластиковой посуде (не использовать алюминиевую или железную). Тщательно размешать.
Далее необходимо разбавить полученный настой в 10 литрах воды. Добавить 5 капель йода и снова перемешать.
Поливать растения под корень: по 1 литру на куст (огурцы, томаты, перец, баклажаны, кабачки).
При пожелтении огурцов нужно обрабатывать раствором по листу.
Через неделю нужно применить дополнительную подкормку. Для ее приготовления вам понадобятся такие ингредиенты:
- 1 литр воды;
- 1 столовая ложка перекиси водорода;
- 1 столовая ложка сахара;
- 5 литров воды (для разведения).
Размешайте перекись водорода и сахар в 1 литре воды. Дайте смеси настояться в течение получаса.
Развести полученный настой в 5 литрах воды.
Этим раствором нужно поливать под корень по 1 литру на куст и обрабатывать по листу.
О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro
На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.
Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.
