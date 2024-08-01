Удобрение из крапивы - настоящее сокровище: что им можно поливать

Крапива растет почти везде, но мало кто знает, что крапива является отличным натуральным удобрением, которое можно использовать в садоводстве.
Узнайте, какие растения любят подкормку из крапивы, какие овощи можно удобрять крапивой и как правильно сделать удобрение из крапивы.
Какие растения любят подкормку из крапивы?
Удобрение из крапивы идеально подходит для множества растений, включая томаты, огурцы и клубнику. Благодаря своим питательным свойствам, крапива способствует улучшению роста и развития растений, пишут эксперты из АгроМира.
Какие овощи можно удобрять крапивой?
Томаты: Настой из крапивы с добавлением окопника увеличивает количество плодов. Поливайте томаты под корень — 1 литр на одно взрослое растение. Для ускорения созревания урожая опрыскивайте листья настоем крапивы раз в месяц. Добавление древесной золы в настойку придаст силы кустикам.
Что такое АгроМир?
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Огурцы: Настой из крапивы помогает увеличить количество завязей и ускоряет процесс созревания. Огурцы нуждаются в дополнительной подкормке калием и фосфором. Добавьте в настойку окопник и поливайте огурцы под корень.
Клубника: Удобрение из крапивы с добавлением хлеба и дрожжей увеличивает сладость ягод и питает растение. Поливайте кустики клубники под корень настоем, разбавленным водой в соотношении 1:10.
Как правильно сделать удобрение из крапивы?
Существует множество рецептов приготовления настоя из крапивы. Вот несколько способов:
- Холодная настойка:
На 0,5 кг свежей крапивы добавьте 5 литров холодной воды.
Настаивайте в течение суток.
- Горячая настойка:
Измельчите ветки и листья крапивы и поместите в бочку (подойдет любая неметаллическая тара).
Залейте кипятком, накройте крышкой и настаивайте две недели, помешивая каждый день. Для ускорения брожения добавьте немного дрожжей или оставьте емкость на солнце. По окончании брожения настой потемнеет и перестанет пениться. Процедите настой и разбавьте водой в соотношении 1:10 для полива или 1:20 для опрыскивания.
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