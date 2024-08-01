Удобрение из крапивы - настоящее сокровище: что им можно поливать

Удобрение из крапивы приготовить очень просто, а его пользу трудно переоценить.

https://glavred.info/sad-ogorod/udobrenie-iz-krapivy-nastoyashchee-sokrovishche-chto-im-mozhno-polivat-10585004.html Ссылка скопирована

Что можно подкормить крапивой / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Крапива растет почти везде, но мало кто знает, что крапива является отличным натуральным удобрением, которое можно использовать в садоводстве.

Узнайте, какие растения любят подкормку из крапивы, какие овощи можно удобрять крапивой и как правильно сделать удобрение из крапивы.

Какие растения любят подкормку из крапивы?

Удобрение из крапивы идеально подходит для множества растений, включая томаты, огурцы и клубнику. Благодаря своим питательным свойствам, крапива способствует улучшению роста и развития растений, пишут эксперты из АгроМира.

видео дня

Какие овощи можно удобрять крапивой?

Томаты: Настой из крапивы с добавлением окопника увеличивает количество плодов. Поливайте томаты под корень — 1 литр на одно взрослое растение. Для ускорения созревания урожая опрыскивайте листья настоем крапивы раз в месяц. Добавление древесной золы в настойку придаст силы кустикам.

Что такое АгроМир? АгроМир - сайт, который специализируется на теме сада и города. Эксперты публикуют различные советы и рекомендации по выращиванию ращличных культур.

Огурцы: Настой из крапивы помогает увеличить количество завязей и ускоряет процесс созревания. Огурцы нуждаются в дополнительной подкормке калием и фосфором. Добавьте в настойку окопник и поливайте огурцы под корень.

Клубника: Удобрение из крапивы с добавлением хлеба и дрожжей увеличивает сладость ягод и питает растение. Поливайте кустики клубники под корень настоем, разбавленным водой в соотношении 1:10.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Как правильно сделать удобрение из крапивы?

Существует множество рецептов приготовления настоя из крапивы. Вот несколько способов:

Холодная настойка:

На 0,5 кг свежей крапивы добавьте 5 литров холодной воды.

Настаивайте в течение суток.

Горячая настойка:

Измельчите ветки и листья крапивы и поместите в бочку (подойдет любая неметаллическая тара).

Залейте кипятком, накройте крышкой и настаивайте две недели, помешивая каждый день. Для ускорения брожения добавьте немного дрожжей или оставьте емкость на солнце. По окончании брожения настой потемнеет и перестанет пениться. Процедите настой и разбавьте водой в соотношении 1:10 для полива или 1:20 для опрыскивания.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред