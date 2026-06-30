Почти все сливают остатки в раковину после ужина, не зная последствий

Засоры в раковине часто начинаются с привычного действия после приготовления еды. Людям рассказали, чего нельзя делать и как защитить трубы.

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Почти все сливают остатки в раковину после ужина / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как одна привычка после ужина медленно засоряет трубы

Почему горячая вода не решает проблему

Как защитить канализацию без дорогих средств

После приготовления ужина многие без раздумий выливают остатки масла или жира в кухонную раковину, считая, что горячая вода быстро смоет их в канализацию.

По мнению специалистов, именно эта привычка нередко становится причиной серьезных засоров. Об этом пишет wprost.pl.

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Почему жир опасен для канализации

После жарки котлет, картофеля, блинов или других блюд жидкий жир кажется совершенно безобидным. Пока он горячий, он легко стекает вместе с водой. Но уже через несколько метров внутри труб температура значительно снижается, и жир начинает постепенно застывать.

В результате он оседает на внутренних стенках труб, образуя липкий слой. Со временем к нему начинают прилипать частицы пищи, остатки моющих средств и другой бытовой мусор. Постепенно этот слой становится все толще, из-за чего вода начинает уходить все медленнее.

Жир опасен для канализации / Фото: Freepick

В конечном итоге может образоваться плотная пробка, полностью перекрывающая слив.

Почему кипяток не спасает ситуацию

Многие считают, что достаточно периодически промывать трубы кипящей водой. Однако сантехники отмечают, что этот способ не устраняет проблему.

Горячая вода действительно может временно размягчить часть жировых отложений, но чаще всего она лишь переносит их глубже по системе. После охлаждения жир снова затвердевает, продолжая накапливаться внутри труб.

Жир опаснее пищевых отходов / Фото: скриншот с Youtube

Именно поэтому регулярное использование кипятка не считается эффективной профилактикой жировых засоров.

Почему жир опаснее пищевых отходов

Остатки макарон, риса или овощей чаще всего задерживаются сеткой или сифоном. Жир же ведет себя иначе. Он проникает значительно глубже в систему и становится своеобразным "клеем".

К уже образовавшемуся липкому слою постепенно прилипают:

кофейная гуща;

кусочки овощей;

остатки соусов;

волосы;

частицы моющих средств.

Из-за этого внутри труб со временем формируется плотный жировой ком, который становится причиной серьезного засора.

Как правильно избавиться от использованного масла

Специалисты советуют не сливать жир в раковину даже в небольших количествах.

Если масла осталось немного, лучше дождаться его остывания, вытереть сковороду бумажным полотенцем и выбросить его вместе с бытовыми отходами.

Если жира много, его рекомендуют перелить в герметичную емкость и утилизировать в соответствии с местными правилами обращения с отходами.

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