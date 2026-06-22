Жир исчезнет без следа: проверенный лайфхак быстро очистить плитку

Даже въевшийся жир на кухонном фартуке можно удалить без дорогой химии. Для этого понадобятся простые средства, которые есть почти в каждом доме.

https://glavred.info/lifehack/zhir-ischeznet-bez-sleda-proverennyy-layfhak-bystro-ochistit-plitku-10774745.html Ссылка скопирована

Перед началом уборки стоит определить материал кухонного фартука / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему обычная уборка не помогает избавиться от жира

Какое средство способно очистить плитку без повреждений

Как сохранить кухонный фартук чистым на несколько месяцев

Жирные брызги, следы от еды и липкий налет на кухонном фартуке появляются даже у самых аккуратных хозяев. Со временем загрязнения проникают в швы между плитками и становятся настоящей проблемой, которую уже не решить обычной влажной губкой.

Эксперты по уборке советуют регулярно очищать кафельную облицовку, чтобы предотвратить накопление жира и засохших пятен. Для большинства видов непористой плитки подойдет простой раствор теплой воды и средства для мытья посуды. Его нужно распылить на поверхность, оставить на несколько минут, а затем удалить загрязнения салфеткой из микрофибры. Об этом пишет Southern Living.

видео дня

Почему важно учитывать тип плитки

Перед началом уборки стоит определить материал кухонного фартука. Керамика, фарфор и стекло устойчивы к влаге и большинству бытовых чистящих средств. А вот натуральный камень требует особого ухода, поскольку кислотные составы могут повредить его поверхность и лишить естественного блеска.

Для каменных фартуков рекомендуется использовать специальные средства с нейтральным уровнем pH. Они помогают удалить жир и загрязнения без риска испортить покрытие.

Как убрать застарелые пятна

Если на плитке появились въевшиеся жирные пятна, специалисты рекомендуют воспользоваться пищевой содой. Для этого достаточно нанести небольшое количество соды на влажную губку и аккуратно обработать загрязненный участок.

Если на плитке появились въевшиеся жирные пятна, специалисты рекомендуют воспользоваться пищевой содой / Фото: скриншот с Youtube

Еще одним популярным способом является смесь воды и белого уксуса в равных пропорциях. Такой раствор эффективно справляется с жиром и загрязнениями на непористой плитке, однако его не следует использовать для натурального камня.

Что поможет сохранить фартук чистым дольше

Эксперты советуют включать вытяжку во время приготовления пищи, использовать крышки для сковородок и кастрюль, а также сразу удалять свежие брызги.

Регулярная уборка позволяет избежать образования стойкого налета и значительно упрощает уход за кухней.

Ранее Главред писал о том, что тренд на кухни без плитки покорил людей, которые ненавидят уборку. Новые материалы позволяют сделать ремонт дешевле, быстрее и заметно упростить уход за кухней.

Также сообщалось о том, что нужно срочно убрать из холодильника. Некоторые продукты теряют аромат, текстуру и свежесть гораздо быстрее, чем многие думают.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред