Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Жир исчезнет без следа: проверенный лайфхак быстро очистить плитку

Константин Пономарев
22 июня 2026, 12:21
google news Подпишитесь
на нас в Google
Даже въевшийся жир на кухонном фартуке можно удалить без дорогой химии. Для этого понадобятся простые средства, которые есть почти в каждом доме.
Перед началом уборки стоит определить материал кухонного фартука
Перед началом уборки стоит определить материал кухонного фартука / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему обычная уборка не помогает избавиться от жира
  • Какое средство способно очистить плитку без повреждений
  • Как сохранить кухонный фартук чистым на несколько месяцев

Жирные брызги, следы от еды и липкий налет на кухонном фартуке появляются даже у самых аккуратных хозяев. Со временем загрязнения проникают в швы между плитками и становятся настоящей проблемой, которую уже не решить обычной влажной губкой.

Эксперты по уборке советуют регулярно очищать кафельную облицовку, чтобы предотвратить накопление жира и засохших пятен. Для большинства видов непористой плитки подойдет простой раствор теплой воды и средства для мытья посуды. Его нужно распылить на поверхность, оставить на несколько минут, а затем удалить загрязнения салфеткой из микрофибры. Об этом пишет Southern Living.

видео дня

Почему важно учитывать тип плитки

Перед началом уборки стоит определить материал кухонного фартука. Керамика, фарфор и стекло устойчивы к влаге и большинству бытовых чистящих средств. А вот натуральный камень требует особого ухода, поскольку кислотные составы могут повредить его поверхность и лишить естественного блеска.

Для каменных фартуков рекомендуется использовать специальные средства с нейтральным уровнем pH. Они помогают удалить жир и загрязнения без риска испортить покрытие.

Как убрать застарелые пятна

Если на плитке появились въевшиеся жирные пятна, специалисты рекомендуют воспользоваться пищевой содой. Для этого достаточно нанести небольшое количество соды на влажную губку и аккуратно обработать загрязненный участок.

Если на плитке появились въевшиеся жирные пятна, специалисты рекомендуют воспользоваться пищевой содой
Если на плитке появились въевшиеся жирные пятна, специалисты рекомендуют воспользоваться пищевой содой / Фото: скриншот с Youtube

Еще одним популярным способом является смесь воды и белого уксуса в равных пропорциях. Такой раствор эффективно справляется с жиром и загрязнениями на непористой плитке, однако его не следует использовать для натурального камня.

Что поможет сохранить фартук чистым дольше

Эксперты советуют включать вытяжку во время приготовления пищи, использовать крышки для сковородок и кастрюль, а также сразу удалять свежие брызги.

Регулярная уборка позволяет избежать образования стойкого налета и значительно упрощает уход за кухней.

Ранее Главред писал о том, что тренд на кухни без плитки покорил людей, которые ненавидят уборку. Новые материалы позволяют сделать ремонт дешевле, быстрее и заметно упростить уход за кухней.

Также сообщалось о том, что нужно срочно убрать из холодильника. Некоторые продукты теряют аромат, текстуру и свежесть гораздо быстрее, чем многие думают.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
кухня лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Премьер Великобритании Стармер объявил об отставке: что известно

Премьер Великобритании Стармер объявил об отставке: что известно

11:52Мир
В Польше объяснили, почему лишили Зеленского ордена, но не Муссолини и Шредера

В Польше объяснили, почему лишили Зеленского ордена, но не Муссолини и Шредера

11:15Мир
РФ ударила по торговым судам в Черном море: на сухогрузе погиб иностранный моряк

РФ ударила по торговым судам в Черном море: на сухогрузе погиб иностранный моряк

09:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Туалетная бумага против комаров: простой и дешевый способ защиты дома

Туалетная бумага против комаров: простой и дешевый способ защиты дома

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Подкормка помидоров в июне и июле: садовник поделился рецептом против гнили

Подкормка помидоров в июне и июле: садовник поделился рецептом против гнили

Три знака зодиака вскоре озолотятся: кому звезды сулят рост доходов

Три знака зодиака вскоре озолотятся: кому звезды сулят рост доходов

"Все диктатуры рушатся внезапно": Крым станет концом путинского режима – Мадяр

"Все диктатуры рушатся внезапно": Крым станет концом путинского режима – Мадяр

Последние новости

13:30

Под Москвой горит центр космической связи, поражены паромы и полигон РФ — Генштаб

13:29

Цены на популярные овощи взлетели почти вдвое: что подорожало больше всего

13:07

Мотоциклист разогнался до 203 км/ч во Львове: украинцы требуют наказанияВидео

12:56

Наследники короны: принцы Уильям и Гарри похвастались повзрослевшими детьми

12:52

Активисты создают миф о неприкосновенности сотрудников НАБУ, это путь к безнаказанности — экс-прокурор САП

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
12:33

Можно ли христианам отмечать Ивана Купала — священник дал исчерпывающий ответВидео

12:25

Старые серые носки снова станут идеально белыми: поможет простой домашний раствор

12:21

Жир исчезнет без следа: проверенный лайфхак быстро очистить плитку

11:55

Редкого черного аиста заметили в Ровенской области: уникальные кадрыФото

Реклама
11:52

Премьер Великобритании Стармер объявил об отставке: что известноВидео

11:50

"Не позволяла себе": Тополя решилась на откровения о браке с известным певцом

11:43

Три знака получат ответ на важный вопрос уже в этом месяце: кто они

11:15

В Польше объяснили, почему лишили Зеленского ордена, но не Муссолини и Шредера

11:00

Обычные пугала не работают: три лучших способа отвадить скворцов от черешниВидео

10:49

Как спастись от жары без кондиционера: трюк, о котором знают единицы

10:48

Почему собаки на самом деле едят траву: ответ ветеринара удивит многих

10:48

Китайский гороскоп на завтра, 23 июня: Лошадям - игривость, Тиграм - опрометчивость

10:14

"Не принимают": Топалов проговорился о плачевном положении Тодоренко

09:57

Гороскоп на завтра, 23 июня: Весам — радость, Рыбам — напряжение

09:53

РФ ударила по торговым судам в Черном море: на сухогрузе погиб иностранный морякФотоВидео

Реклама
09:39

Кремль поддерживает зависимые режимы только до тех пор, пока это ему выгодно

09:18

Возле Крыма произошло сразу несколько сильных землетрясений - что известно

09:14

"Свет победит": Сергей Притула покрестил сына в особом месте

09:06

Никакая не "стройка": как правильно назвать процесс возведения сооружений на украинском

08:58

Лукашенко дали неделю: майор в отставке оценил, ударит ли Украина по Беларуси

08:50

Взрывы прогремели в Крыму, под удар попало здание ФСБ и Таврическая ТЭС - мониторыВидео

08:08

РФ ударила "Искандером" по аграриям Одесской области: есть жертва и раненыеВидео

07:29

Дроны ударили по Запорожью: в горящем доме погибла женщина, ранен ребенокФото

07:03

Это может плохо кончиться: Богданов рассказал, чем рискует Польшамнение

06:55

Дроны летят на Москву: россияне фиксируют массовый залет БПЛА, гремят взрывы

05:55

"Документировала все": Меган Маркл решилась раскрыть правду о королевской семье

04:25

Иней в морозилке исчезнет - эксперты назвали ошибки, создающие "шубу"Видео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

03:26

Три знака зодиака ждет ошеломляющий успех — кто сорвёт куш 22 июня

03:03

Не "чекушка" и не "пузырь": как правильно называть эти бутылки на украинском языке

02:20

Сценарий конца света: ученые предупредили о массовом нашествии "библейской чумы"

00:12

Украина готова производить ракеты к Patriot: Зеленский назвал финальный шаг

21 июня, воскресенье
23:12

Целый день без света: где на Днепропетровщине отключат электроэнергию 22 июня

22:26

"Мы уберём ретрансляторы сами": Зеленский поставил Лукашенко жесткий дедлайн

21:43

"С каждым днем ​​наращивания": Зеленский анонсировал расширение ударов по РФ

Реклама
21:40

Реформа армии не должна сводиться только к деньгам: Андрусив - о важном нюансемнение

21:27

Мощные удары по Москве: раскрыты детали о новой украинской ракете Барс

21:19

Грязь и запахи быстро исчезнут: домашний метод очищения ковра без химииВидео

20:42

"Будут вспоминать с ужасом": в МО анонсировали новые акции против РФ в Крыму

19:59

Почему Путин не комментирует атаку на Москву: эксперт указал на важный "сигнал"

19:39

В Киеве сошлись сторонники и противники ЛГБТ: чем закончился скандальный марш

18:17

Плесень в ванной исчезает моментально: простой метод работает безотказноВидео

18:14

Как навсегда избавиться от тли: поможет только одно растениеВидео

17:44

Деньги любят порядок — как хранение обычных круп привлекает достаток

17:24

Под угрозой крупный город: генерал назвал самое опасное направление фронта

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять