В России сообщили о крупной поставке партии истребителей Су-57 и Су-35С

Стало известно, что истребители продолжают совершенствовать, учитывая опыт применения.

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РФ получила партию истребителей / коллаж: Главред, фото: Википедия

Коротко о главном:

РФ получает усовершенствованные истребители

Чем важны такие истребители для России

Довольно длительное время страна-агрессор Россия имела преимущество в воздухе. Недавно снова появилась информация о получении новой партии истребителей Су-57 и Су-35С.

Корпорация ОАК передала Воздушно-космическим силам России новую партию истребителей Су-57 и Су-35С, сообщили официальные российские источники.

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В сообщении указано, что истребители прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования. До конца года планируют поставить очередные партии этих самолетов, говорится в материале 24 канала.

По словам россиян, истребитель продолжают совершенствовать, учитывая опыт применения. В частности, там расширяют производственные мощности по выпуску истребителей "пятого поколения". В мае 2019-го анонсировали покупку 76 таких самолетов. Сейчас их общее количество не превышает несколько десятков.

Что известно о Су-57 / Инфографика: Главред

Истребитель четвертого поколения Су-35С построили довольно большой серией - за все годы было изготовлено не менее 120 таких самолетов.

Российский телеграм-канал, который тесно связан с авиационной сферой в России, сообщил об очередной потере истребителя-бомбардировщика Су-34. Есть предположение, что именно F-16 мог его сбить.

Потеря авиации РФ - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ потеряла еще один Су-34, его мог сбить самолет F-16. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты потеряли очередной истребитель Су-34. Российский блогер отметил, что экипаж российского истребителя погиб.

Украинские воины вгатили по аэродрому россиян в Адыгее, где базируются Су-34 и Су-27. Известно, что под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В России сообщили, что в районе цели отмечалась работа вражеской ПВО, зафиксировано возгорание.

Стало известно, почему РФ прекратила производство Су-57. Российская военная промышленность сильно зависит от западных компонентов, в частности в электронике. В результате "производство Су-57 оказалось под угрозой".

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