Озимый лук даст рекордный урожай: лучшие дни для посадки в 2026 году

Когда сажать озимый лук осенью 2026 года, какую температуру выбрать и как подготовить семенной материал - советы огородницы.

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Когда сажать озимый лук в 2026 году: названы температура, даты и правила посадки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Когда сажать озимый лук в 2026 году

При какой температуре сажать озимый лук

Какой лук сажать под зиму

Озимый лук важно высадить так, чтобы до наступления морозов он успел сформировать хорошо развитую корневую систему, но не пошел активно в зеленое перо. Если зеленая масса вырастет слишком сильно, зимой она может вымерзнуть, а весной растению придется тратить силы на её восстановление. Об этом рассказала огородница, блогер, автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок" Надежда Подлесняк.

Когда сажать лук осенью, какую температуру выбрать, как подготовить грядку и посадочный материал - выяснял Главред.

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Когда сажать озимый лук и какая температура нужна

По словам огородницы Надежды Подлесняк, главным ориентиром при выборе времени для посадки должны быть температура и прогноз погоды.

"Так что же нам делать, чтобы одновременно не развивались и корни, и стрелки? Надо, друзья, сажать лук тогда, когда температура заметно снизится. Оптимальная температура для посадки лука под зиму - плюс 7–5 градусов", - отметила она.

Специалист советует дождаться стабильного похолодания. Ночью температура может приближаться к нулю, а прохладная погода должна продержаться не менее недели.

"При температуре плюс 5–7 градусов корневая система постепенно растет, но зеленая часть при такой температуре не растет. Для того чтобы у лука развивался зеленый перо, нужно плюс 10–12 градусов. Поэтому главное правило - ни в коем случае, друзья, не высаживать лук в теплые дни", - подчеркнула огородница.

Перед посадкой стоит следить за прогнозом. Если в ближайшие одну-две недели температура будет держаться около 5 градусов, это может быть подходящим моментом для посадки.

По словам огородницы, для формирования корневой системы длиной примерно 5–10 сантиметров луковице может потребоваться до 25 дней, а минимальный срок укоренения составляет около двух-трёх недель.

Если лук не успеет укорениться до морозов, его может вытолкнуть из почвы, после чего луковица перемерзнет. Для центральной части Украины, в частности Винницы, подходящий период обычно приходится на последние дни октября и первую декаду ноября. В то же время в некоторые годы теплая погода может сохраняться даже до конца ноября.

Смотрите видео о том, как подготовить грядку для лука:

Почему озимый лук не должен сильно наращивать перо

Главная цель осенней посадки - получить хорошо развитую корневую систему при минимальном количестве зеленой массы.

Если перо вырастет примерно до 5 сантиметров, это не обязательно станет проблемой. При условии мульчирования или достаточного снежного покрова небольшое перо может пережить зиму.

В то же время, если зеленая часть достигнет примерно 10 сантиметров, защитить её от мороза будет сложнее. Зимой такое перо может вымерзнуть, а весной луковице придётся снова наращивать зелёную массу. В результате растение будет тратить значительную часть питательных веществ на восстановление перьев, что может негативно сказаться на формировании головки и повысить риск стрелкования.

Какой лук сажать под зиму

Чтобы снизить риск стрелкования, Надежда Подлесняк советует выбирать озимые сорта, которые хорошо приспособлены к зимовке.

"Лучшим мы считаем сорт "Радар". Вот он и перед вами, друзья. Это самый зимостойкий сорт, он выдерживает морозы до минус 30 при наличии снежного покрова", - рассказала огородница.

"Радар" огородница выращивает каждый год. Среди сортов, которые хорошо себя показали, она также называет "Шекспир", "Трой" и "Гартер". По её словам, "Гартер" имеет несколько более плоскую округлую форму, из-за чего его может быть менее удобно чистить, но лук получается вкусным и урожайным.

Среди рекомендуемых сортов также есть "Сеншуй" - популярная японская разновидность с плоско-округлыми сочными луковицами. В то же время огородница отмечает, что сама его раньше не выращивала.

Еще один сорт - "Центурион". По словам Надежды Подлесняк, он хорошо хранится, не должен стрелковаться и формирует крупные сочные головки.

Осторожнее огородница советует обращаться с "Ред Бароном", особенно если посадочный материал имеет крупные луковицы.

""Ред Барон" - немного прихотливый сорт. Вот такие уже довольно крупные луковинки лучше на зиму не сажать. Их стоит отобрать и посадить весной", - отметила Надежда Подлесняк.

По словам огородницы, крупные луковицы этого сорта лучше оставить для весенней посадки. Если же "Ред Барон" высаживают осенью, грядку желательно дополнительно защитить мульчей.

Какой посевной материал выбрать для озимого лука

Важное значение имеет качество посадочного материала. Перед посадкой севок нужно перебрать, удалить поврежденные луковицы и разделить по размеру.

Отдельно следует высаживать луковицы разной фракции, поскольку над ними должна оставаться примерно одинаковая толщина почвы. Если посадить маленькие и крупные луковицы на одинаковую глубину, над более крупной может образоваться слишком толстый слой земли, через который ей будет сложнее пробиться весной.

"Первая фракция - овсянка, диаметр менее 1 сантиметра. Это лучший материал для озимой посадки на головку. В этих луковицах слишком мал запас питательных веществ, поэтому они физически не способны выпускать стрелку с семенами", - пояснила огородница.

По её словам, такая мелкая сеянка весной может сформировать хороший крупный луковицу.

Вторая фракция - сеянка диаметром от 1 до 2 сантиметров. Она также подходит для выращивания лука на головку.

"И третья фракция - отборные луковицы, это диаметр более 2 сантиметров. Это довольно крупные луковицы. Их сажают исключительно для получения ранней зелени. Есть большая вероятность, что они пустят цветочную стрелку", - отметила Надежда Подлесняк.

Крупные луковицы лучше высаживать на отдельной грядке очень плотно, мостовым способом. Это позволит получить раннюю сочную зелень весной.

Как подготовить грядку для озимого лука

Участок нужно готовить заранее - примерно за две-три недели до посадки. Это необходимо для того, чтобы после перекопки почва успела осесть.

Если посадить лук в только что перекопанную землю, со временем почва может осесть и затянуть луковицу глубже, чем нужно. Весной такому растению будет сложнее пробиться на поверхность, из-за чего оно потратит больше сил.

Для удобрения огородница использует перепревший компост или хорошо вызревший перегной, который пролежал примерно два-три года. Свежий навоз для такой грядки использовать не рекомендуется.

Компост вносят из расчёта 5–6 кг на квадратный метр. Также можно использовать суперфосфат - 20–30 г на квадратный метр. По словам огородницы, он стимулирует развитие корневой системы.

Сульфат калия вносят в количестве 15–20 г на квадратный метр. Он, по словам специалистки, способствует повышению морозостойкости луковиц.

Если почва слабокислая, можно использовать древесную золу. При этом её не следует вносить одновременно с суперфосфатом. Огородница советует добавлять золу непосредственно перед посадкой, в частности в грядки.

Для осеннего внесения также можно использовать комплексные удобрения с пометкой "осенние", в составе которых нет азота.

"Ведь никакие удобрения, содержащие азот, вносить на зиму не нужно, потому что луковица сразу пустит перья. А нам этого не нужно", - подчеркнула Надежда Подлесняк.

Как обеззаразить почву перед посадкой лука

Для оздоровления участка огородница советует использовать растительные материалы. Если на грядке росла горчица, её можно скосить или срезать плоскорезом до цветения, измельчить и перекопать.

Если горчица уже выросла примерно до 20–25 сантиметров, её нужно при необходимости увлажнить, срезать и заделать в почву на глубину 10–15 сантиметров.

"Именно во время разложения горчицы эфирные масла подавляют возбудителей опасных болезней, таких как парша, фитофтороз, фузариоз и различные виды корневой гнили. Также горчица выделяет вещества, которые очень не нравятся проволочникам, личинкам майского жука и капустницам", - отметила огородница.

По её словам, если на участке выращивали горчицу или фацелию, это уже может быть одним из способов оздоровления почвы.

Если же сидераты не выращивали, для осенней подготовки можно использовать чернобрывцы. Их огородница применяла на своем участке в предыдущем сезоне.

Стебли и цветы бархатцев нужно измельчить на кусочки примерно по 3–5 сантиметров, распределить тонким слоем по поверхности почвы и перекопать на глубину 10–15 сантиметров. Желательно, чтобы почва была достаточно влажной - это будет способствовать более быстрому разложению растительной массы.

Как подготовить севок лука к посадке

Посадочный материал также требует предварительной подготовки. Перед посадкой луковицы следует перебрать, удалить поврежденные экземпляры и, при необходимости, провести дезинфекцию.

"Можно просто припудрить севок обычной древесной золой. Можно также замочить луковицы в растворе марганца или соли", - советует Надежда Подлесняк.

Для солевого раствора она указывает пропорцию: одна столовая ложка соли на литр теплой воды. Луковицы рекомендуется выдерживать 15–20 минут. После обработки их нужно высыпать на бумагу или мешковину и хорошо просушить до полного высыхания.

В то же время осенью не стоит надолго замачивать семенной лук, поскольку перед зимой посадочному материалу нужно время для подсушивания.

Для обработки без длительного замачивания можно использовать разрешенное для лука фунгицидное средство на основе флудиоксонила в соответствии с инструкцией производителя.

На какую глубину сажать озимый лук

Глубина посадки зависит от размера севка и структуры почвы. Если в грядку добавляют слой песка, глубину нужно соответственно увеличить.

Огородница советует ориентироваться не столько на общую глубину грядки, сколько на расстояние от плечиков луковицы до поверхности почвы.

"Ориентируйтесь на то, что от плечиков луковицы до поверхности земли должно быть 3–4 см. Если посадить слишком мелко, морозы зимой могут просто вытолкнуть луковицу из почвы, и она погибнет. Если посадить слишком глубоко, то у крошечной луковицы просто не хватит сил пробить толстый слой земли", - пояснила Надежда Подлесняк.

Ряды можно делать глубиной примерно 7–9 сантиметров, в зависимости от размера посадочного материала и дополнительного слоя песка.

Между луковицами огородница оставляет 7–8 сантиметров. По её словам, такого пространства достаточно для формирования крупной луковицы. Между рядами можно оставлять 15–20 сантиметров.

"Мы сажаем луковицы дном вниз, не вдавливаем их силой, чтобы не повредить будущие корешки. Засыпаем сухой землей и слегка уплотняем", - отметила огородница.

Если почва умеренно влажная, после посадки поливать грядку не нужно. Если же земля очень сухая и дождя давно не было, её можно слегка увлажнить через несколько дней после посадки.

Нужно ли мульчировать озимый лук

Мульчирование проводят уже после того, как почва начинает подмерзать. Когда земля схватится морозом, можно насыпать слой мульчи толщиной примерно 5–6 сантиметров.

Для этого подойдут сухие листья, солома или хвойная подстилка.

"Мульчирование проводят, когда уже наступит приморозок. Когда земля уже подмерзнет, нужно насыпать слой мульчи толщиной 5–6 см. Лучше всего подойдут сухие листья, солома или хвойная подстилка", - рассказала Надежда Подлесняк.

По словам огородницы, при наличии достаточного снежного покрова дополнительная мульчировка может не понадобиться. Снег сам по себе создает теплоизоляционный слой. Если же снега нет, мульча помогает защитить слабую корневую систему от промерзания.

В качестве альтернативной защиты при отсутствии снега огородница также использует агроволокно.

Как вырастить крупный лук / Инфографика: Главред

Лучшие дни для посадки лука в 2026 году

В 2026 году огородница выделяет несколько периодов в октябре и ноябре. При этом она советует обязательно корректировать календарные рекомендации в соответствии с реальной погодой.

"27 октября - это убывающая Луна в Тельце. Телец защищает лук от стрелковки весной. Луковицы вырастают правильной, округлой формы, плотными, острыми и пригодными для длительного хранения. Это хороший день", - отметила Надежда Подлесняк.

Еще одним благоприятным периодом она называет вторую половину дня 30 октября и 31 октября. По ее словам, это благоприятное время для развития корневой системы.

В ноябре среди рекомендуемых дат - 3–4 число. Огородница рассматривает их как запасной вариант, если именно на этот период приходится похолодание.

"5 ноября после 16:30, 6 и 7 ноября - Луна в Весах. Лучший период ноября, друзья, Луна убывает в Весах. Это придаст луку красивую, ровную форму, прочную чешую и отличную устойчивость к гниению во время зимнего хранения", - рассказала огородница.

8 ноября она также называет благоприятным днем для посадки, особенно в первой половине дня.

Если теплая погода сохранится до конца ноября, Надежда Подлесняк называет ещё один период - вторую половину дня 26 ноября, 27 ноября и 28 ноября до 13:00.

В то же время все эти календарные рекомендации имеют второстепенное значение по сравнению с погодой. Если прогноз предсказывает резкое похолодание, посадку нужно планировать в соответствии с температурой, даже если календарная дата не считается идеальной.

Какие дни не подходят для посадки озимого лука

В своём посевном календаре огородница отдельно выделяет даты, которые не рекомендует для работы с луком. Речь идёт о 19–21 октября и 15–17 ноября.

"Самое главное - не высаживать лук в полнолуние, новолуние и, конечно, когда Луна находится в знаке Водолея. Это единственный абсолютно неблагоприятный знак. Лук просто не взойдет. В октябре - это 19–21 число, знак Водолея, а в ноябре - 15–17 ноября", - отметила Надежда Подлесняк.

В то же время окончательный выбор даты она связывает с погодой. Если температура уже соответствует условиям для укоренения, а прогноз не позволяет откладывать работы, именно погодные условия должны стать главным ориентиром.

Посевной календарь на октябрь 2026 / Инфографика: Главред

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