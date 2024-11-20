Какой сегодня праздник 20 ноября 2024 года: почему в этот день нельзя идти в лес

Какой православный праздник 20 ноября - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

https://glavred.info/holidays/yake-sogodni-svyato-20-listopada-2024-roku-chomu-cogo-dnya-ne-mozhna-yti-do-lisu-10615676.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 20 ноября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 20 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день блаженной преподобной Иосафаты и святого преподобного Григория Декаполита.

Какой сегодня праздник

20 ноября отмечают такие праздники:

видео дня

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 20 ноября в Украине отмечают день блаженной преподобной Иосафаты и святого преподобного Григория Декаполита.

Из библейских преданий известно, что Григорий был известным христианским святым, который жил в IV веке. Он родился в городе Кесария в Палестине. Григорий был известен своей духовной силой и чудотворными деяниями, которые привлекли внимание многих людей того времени.

В свое время он основал монастырь в Декаполисе, который был расположен на юге Израиля, и там провел большую часть своей жизни. Его жизнь была посвящена молитве, посту и служению Богу. Григорий был известен своим большим пониманием тайн Священного Писания, а также своими духовными наставлениями. Святой Григорий умер в 360 году.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 20 ноября

20 ноября свои именины отмечают обладатели таких имен Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна.

Что нельзя делать 20 ноября

В народе считают, что в этот день не стоит заниматься любой работой с острыми предметами, даже рукоделием, ведь можно потерять удачу.

Также не стоит занимать и брать в долг деньги, чтобы не лишиться финансовой прибыли.

Существует примета, что 20 ноября запрещается идти в лес, иначе можно навлечь беду.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред