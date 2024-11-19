Какой сегодня праздник 19 ноября 2024 года: почему нельзя выходить после захода солнца

Какой православный праздник 19 ноября - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 19 ноября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 19 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день пророка Авдия и святого мученика Варлаама.

Какой сегодня праздник

19 ноября отмечают следующие праздники:

видео дня

Всемирный день туалета

Всемирный день мужчин

День работников гидрометеорологической службы Украины

День стеклопроизводителя

Всемирный день предотвращения насилия над детьми

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 19 ноября в Украине отмечают день святого пророка Авдия и святого мученика Варлаама.

Известно, что святой Авдий был одним из 12 маленьких пророков, которые передавали Божественные сообщения своим народам. Его жизнь и деяния описаны в книге пророка Авдия, которая является частью канона Библии. Авдий был сыном Гомера. Он был одним из самых молодых пророков и начал пророчествовать в 11 лет. Его пророчество было коротким, но очень важным, поскольку он призывал народ к покаянию и восстановлению веры в Бога. Его пророчество было направлено на восстановление веры и ответственности среди его современников.

О святом Варлааме известно то, что он жил во времена правления римских императоров, когда христиане подвергались жестоким преследованиям. За свое открытое христианское исповедание Варлаам был арестован и подвергнут жестоким пыткам. В некоторых источниках сообщают, что он был сожжен.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 19 ноября

19 ноября свои именины отмечают обладатели таких имен Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Федор, Яков.

Что нельзя делать 19 ноября

Запрещено выбрасывать остатки пищи, зато лучше отдать ее животным, ведь существует риск обеднеть из-за таких действий.

В народе считают, что 19 ноября нельзя выходить из дома, особенно после захода солнца, ведь можно подхватить болезнь.

Также в этот день не стоит заниматься тяжелым физическим трудом в саду.

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