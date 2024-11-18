Какой сегодня праздник 18 ноября 2024 года: почему гостям нельзя мыть посуду

Какой православный праздник 18 ноября - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Какой праздник 18 ноября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 18 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых мучеников Платона и Романа.

Какой сегодня праздник

18 ноября отмечают такие праздники:

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Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 18 ноября в Украине отмечают день святых мучеников Платона и Романа.

Из библейских преданий известно, что святой Платон родился в городе Анкире и был очень известен своей преданностью христианской вере. Во время гонений на христиан его арестовали и заставили отказаться от веры. Однако, Платон стойко держал свою веру и отказался принести жертву языческим богам. После этого его жестоко казнили.

О святом Романе известно, что он был диаконом церкви в Кесарии Палестинской. Во время гонений на христиан он открыто выступал против поклонения языческим богам и за это он также был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Роман остался верным Христу до самого конца и принял мученическую смерть.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 18 ноября

18 ноября свои именины отмечают обладатели таких имен Николай, Платон, Роман.

Что нельзя делать 18 ноября

Для тех, кто постится есть ограничения в еде, поэтому нельзя употреблять мясные блюда и алкоголь.

Также в народе существует примета, что в этот день нельзя позволять гостям мыть посуду в вашем доме.

18 ноября также не советуют принимать новые и предложения работы, ведь существует риск неудачи.

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