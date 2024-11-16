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Какой сегодня праздник 16 ноября 2024: почему нельзя ссориться и работать

Элина Чигис
16 ноября 2024, 05:00
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Какой православный праздник 16 ноября - Главред поделился интересной информацией о празднике в этот день.
Что нельзя делать 16 ноября
Что нельзя делать 16 ноября / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Какой церковный праздник в Украине отмечают 16 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день памяти святого апостола и евангелиста Матфея.

Какой сегодня праздник

16 ноября отмечают следующие праздники:

видео дня
  • Всемирный День пуговиц
  • День работников радио, телевидения и связи Украины
  • Международный день терпимости (толерантности)

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 16 ноября в Украине отмечают день Апостола Матфея, который имел при мирской жизни имя Левий Алфиев и был одним из 12 апостолов. Он верил в единого Бога и везде сопровождала Христа вместе с учениками.

После того, как Иисус вознесся апостол проповедовал веру Христову и имел много последователей. Матфей написал Евангелие, в котором сообщил о жизни и учении Иисуса.

Евангелие от Матфея написано на арамейском языке, он воспроизвел пять речей Иисуса по макету Пятикнижия. А вот на украинский язык Евангелие перевел профессор Иван Огиенко и именно этот перевод стад наиболее известен и считается наилучшим.

День Ангела 16 ноября

16 ноября свои именины отмечают обладатели таких имен: Александр, Анна, Василий, Викентий, Владимир, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Светлана, Федор, Федот.

Что нельзя делать 16 ноября

  • Считается, что нельзя поднимать тяжести и вообще заниматься тяжелым физическим трудом. В этот день нагрузки могут навредить здоровью.
  • 16 ноября нельзя сплетничать и устраивать скандалы, если с кем-то поссориться, то это может привести к неудачам в семье.
  • А также нельзя начинать новые дела, лучше всего завершить подготовку к зиме.

Больше интересных новостей:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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