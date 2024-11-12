Какой сегодня праздник 12 ноября 2024: почему нельзя дарить цветы сегодня

Какой православный праздник 12 ноября - Главред поделился интересной информацией о празднике в этот день.

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Что нельзя делать 12 ноября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 12 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого священномученика Иосафата.

Какой сегодня праздник

12 ноября отмечают такие праздники:

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Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 12 ноября в Украине отмечают день святого священномученика Иосафата.

Святой священномученик Иосафат, а в миру носил имя Василий Кунцевич. Он был архиепископом Полоцким и мучеником, который прославился своим служением в борьбе за единство Православной Церкви с Римом и защитой православной веры. Его жизненный путь является примером большой веры, духовной преданности и любви к Богу и людям.

Также известно, что Иосафат был архиепископом Киевским и Галицким и известным проповедником и защитником православной веры. Он был известен своей непоколебимой верой и преданностью Богу, несмотря на многочисленные испытания и преследования. Он был убит в 1054 году во время нападения на Киев, когда город был захвачен половцами.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 12 ноября

12 ноября свои именины отмечают обладатели таких имен как Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор.

Что нельзя делать 12 ноября

В народе считают, что в этот день категорически запрещено выносить мусор после захода солнца, ведь можно навлечь проблемы в финансовой сфере семьи.

Также существует примета, что 12 ноября нельзя дарить цветы, ведь когда они засохнут, то удача может отвернуться.

12 ноября лучше не покупать обувь, ведь в народе существует примета, что это может привести к проблемам в личной жизни.

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