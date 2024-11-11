Какой сегодня праздник 11 ноября 2024 года: что запрещено делать в этот день

Какой православный праздник 11 ноября - Главред поделился интересной информацией о празднике в этот день.

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Какой праздник 11 ноября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 11 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых мучеников Мины, Виктора и Викентия.

Какой сегодня праздник

11 ноября отмечают следующие праздники:

видео дня

День Независимости Польши

Всемирный день оригами

Всемирный день шопинга

День офтальмолога

Международный день энергосбережения

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 11 ноября в Украине отмечают день святых мучеников Мини, Виктора и Викентия и святого преподобного исповедника Теодора Студита.

Известно, что святой Теодор Студит жил в первой половине 9 века. Он был сыном известного византийского историка Феофила Студита. Также он основал монастырь на острове Студи в Мармаре, где он и его братья открыли один из первых византийских монастырей. Теодор был известен своей духовной силой, мудростью и преданностью христианским догматам. Он очень защищал иконы и был борцом против иконоборчества.

Он также написал много духовных произведений, включая монашеские правила и богословские трактаты. Его духовные тексты повлияли на развитие византийской духовной культуры и монашеской жизни. Теодор Студит умер в 826 году и был канонизирован православной церковью.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 11 ноября

11 ноября свои именины отмечают обладатели таких имен как Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Яков, Стефания.

Что нельзя делать 11 ноября

В народе существует примета, согласно которой в этот день запрещено переедать и долго спать, ведь могут быть проблемы со здоровьем.

Также 11 ноября не стоит сквернословить, ссориться и устраивать скандалы.

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