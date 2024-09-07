Что посадить под зиму: названы "золотые" варианты

У овощей, которые посеяли осенью, есть только один серьезный недостаток – их нельзя долго хранить и зиму они не пролежат.

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Огородница рассказала, какие овощи можно сажать под зиму / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

С приходом осени работы по сбору урожая завершаются, но огородники со стажем знают - можно начинать уже новую посевную. Место на участке освободилось и ряд культур можно посадить под зиму. Что можно посеять под зиму в огороде, рассказали на Youtube-канале "Огородница из Одессы".

Какие овощи можно сажать под зиму в Украине

По словам автора канала Ларисы, обычно она сажала морковь и свеклу весной. Однако несколько лет назад открыла для себя и подзимний посев этих овощей.

Этот способ посева имеет массу преимуществ.

"Когда убраны главные культуры, освобождаются грядки, и у огородника появляется свободное время. Весной же и без того масса работы", - говорит огородница.

После подзимней посадки морковь вызревает на несколько недель раньше, чем самые раннеспелые сорта с весенней посадкой.

"Так что первый урожай, моркови и свеклы, можно собирать уже в начале лета, когда других овощей мало. Кроме того, морковь вырастает гораздо сочнее и крупнее", - отметила она.

Почему же такая морковь более вкусная? Все дело в весеннем паводке - он хорошо увлажняет землю.

Еще один плюс подзимней посадки в том, что в середине лета, когда морковь и свекла созреют и будут убраны, еще останется время посеять на их место что-нибудь скороспелое. Например, редис, листовой салат, черную редьку.

Стоит учитывать важный нюанс. У моркови, которую посеяли осенью, есть только один серьезный недостаток – ее нельзя долго хранить и зиму она не пролежит. Поэтому высевать нужно ровно столько, сколько вы сможете съесть летом и осенью.

Когда сеять морковь и свеклу под зиму

"Я обнаружила на своем опыте, что есть две опасности. Посадишь рано – морковь слишком активно двинется в рост и зимой вымерзнет. Посадишь поздно, в сильно мерзлую землю - она не пойдет в рост к весне. И получится не подзимний посев, а обычный весенний", - рассказала Лариса.

Поэтому сроки посева будут зависеть от каждого конкретного региона. Ориентироваться нужно на состояние почвы.

Почва должна слегка подмерзнуть, но еще быть рыхлой.

Обычно это время, когда только устанавливается и держится минусовая температура, то есть середина или конец ноября.

Также важно правильно выбрать место для участка. Лучший вариант – это возвышенность, где снег сойдет быстрее. Хуже всего – это участки, где весной застаивается вода, потому что семена могут вымокнуть.

Кроме того, важно придерживаться правил севооборота и не сеять морковь после моркови. Лучшими предшественниками моркови являются картофель, огурцы, капуста, или бахчевые и бобовые культуры.

Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика: Главред

Грядку нужно подготовить заранее. Участок сначала очищают от всех растительных остатков. Затем перекапывают и собирают примерно ведро почвы.

Далее на грядку вносится компост из расчета 4-5 килограммов на квадратный метр и примерно стакан золы.

После того, как удобрения внесены, поверхность необходимо разрыхлить граблями и сделать бороздки. Для моркови они должны быть глубиной 2-3 см и на расстоянии около 20 см друг от друга.

Затем грядку накрывают пленкой и оставляют до начала заморозков. Сам посев происходит так же, как и весной. Но семян нужно класть больше, потому что потери неизбежны.

Замачивать семена перед посевом нельзя, чтобы избежать быстрого прорастания или замораживания.

Когда посев завершен, бороздки засыпают той землей, которая была собрана заранее. Земля утрамбовывается лопатой и накрывается ветками.

Youtube-канал "Огородница из Одессы" - что о нем известно На канал подписаны более 29 тысяч человек. Ведет его Лариса из Одесской области. "Это канал о саде и огороде, о моем опыте в сфере земледелия и дачных дел. Это мой личный опыт в выращивании клубники, огурцов, томатов и всего, что я сажаю в своем огороде, на даче и в деревне в частном доме. Все видео на канале несут ознакомительный характер и не призывают к действию", - пишет о своем канале автор.

Какие сорта моркови сеять под зиму

Для посадки под зиму не стоит брать раннеспелые сорта, поскольку они менее устойчивы к заморозкам и могут погибнуть. Огородница советует такие сорта: "Морковь Нантская" и "Шантане Роял".

До весны никакого ухода за морковью не требуется.

Когда снег начнет таять, ветки нужно убрать и накрыть грядку пленкой, чтобы земля быстрее прогрелась.

Если зима была снежной, а весна - сухой, то грядки придется дополнительно полить.

"Но обычно я этого не делаю, потому что снег есть и после таяния снега в земле, и так будет много влаги. Очень просто посеять морковь и свеклу под зиму. И быстро получить хороший урожай", - резюмировала Лариса.

Смотрите видео - Какие овощи можно сажать под зиму в Украине:

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