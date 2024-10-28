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РФ подготовила около 150 ракет: враг планирует массированный удар по Украине

Марина Фурман
28 октября 2024, 17:35
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По словам директора Defense Express, противник предположительно готовит атаки по подстанциям украинских АЭС.
РФ подготовила около 150 ракет: враг планирует массированный удар по Украине
РФ готовит новый массированный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вкратце:

  • Россия подготовила около 150 ракет
  • Оккупанты планируют нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины

Российские захватчики, вероятно, подготовили около 150 ракет различных типов ракет для нанесения массового удара по территории Украины. Об этом сообщил директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.

По словам эксперта, оккупанты для ударов по Украине сейчас в основном применяют БпЛА типа Shahed.

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"Эти террористические атаки имеют целью не только психологическое давление на население Украины, но и также влиять на экономику Украины эффективно работать, чтобы обороняться от агрессии", - рассказал он.

Рябых предполагает, что ракеты, которые враг не применял для атак по Украине, Россия накапливает для массированного ракетного удара.

"По данным различных экспертов, есть информация о том, что Россия сегодня сохраняет потенциал от 100 до 150 ракет различных типов для массированного удара по Украине. В частности, ракет класса воздух-земля Х-101 и Х-555, а также крылатые и баллистические ракеты", - объяснил специалист.

По мнению эксперта, РФ может нанести ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

"Способность противника нанести террористический массированный удар по территории Украины сохраняется. Сейчас мы наблюдаем за теми мерами, которые РФ может проводить, в частности, атаки БПЛА, может истощать нашу противовоздушную и противоракетную оборону. Также оккупанты пытаются обнаружить пути для подхода ракет к целям. Кроме того, стоит отметить, что противник, вероятно, готовится к атакам по подстанциям украинских АЭС. Впрочем, стоит также заметить, что ситуация изменилась по сравнению с прошлым годом и теперь в эту игру можно играть вдвоем. Украина тоже имеет определенные средства, которые могут вредить энергетической инфраструктуре террористической стране", - подчеркнул он.

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Какими самолетами РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Выдает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Массированные удары по Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, российское командование увеличило количество российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС на аэродроме "Оленья" до 13 единиц. 12 российских Ту-95МС уже снаряжены крылатыми ракетами Х-101. В сообщении OSINT-сообщества Tracking говорится, в течение последней недели, в связи с тренировками самолетов Ту-95МС, было проведено несколько передислокаций между авиабазами. В частности, 25 октября один борт вылетел с авиабазы "Украинка", а два борта - с "Энгельс-2". 26 октября еще один борт покинул "Энгельс-2", взлетев ночью в 04:30.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко сообщал, что страна-агрессор Россия готовит новую волну ракетных ударов, накапливая ракеты, топливо и стратегическую авиацию. Он подчеркнул, что Россия планирует атаковать объекты ядерной энергетики и повредить распределительные мощности атомных станций.

Авиационный эксперт Константин Криволап также рассказывал, что оккупанты хотят оставить зимой Украину без света и тепла, поэтому готовят новые массированные удары.

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