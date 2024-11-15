Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Массированный удар по Одессе: Зеленский рассказал, как остановить российский террор

Юрий Берендий
15 ноября 2024, 11:38
739
Зеленский отреагировал на массированные обстрелы войсками РФ территории разных областей Украины и подчеркнул важность удары по территории России
Массированный удар по Одессе: Зеленский рассказал, как остановить российский террор
Зеленский рассказал, как остановить российские удары по Украине / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Одесской области, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

  • За минувшие сутки РФ атаковала 10 областей Украины
  • В результате удара по Одессе 1 человек погиб, еще 10 - ранены
  • Украина нуждается в дополнительной защите от российского террора

Российские оккупанты не прекращают ракетно-дронные удары по территории Украины. В частности, за минувшие сутки россияне нанесли комбинированный удар по Одессе, в результате которого погиб один человек. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия продолжает обстрелы Украины, терроризируя регионы, мирные города и общины, отметил он.

видео дня

Так, за минувшие сутки оккупанты наносили удары артиллерией, дронами и управляемыми авиационными бомбами по Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Луганской, Херсонской, Сумской и Черниговской областям. В частности, в Донецкой области из-за атаки дрона погиб один человек.

Кроме того, Зеленский отметил, что вечером 14 ноября российские войска совершили комбинированную массированную атаку на Одессу, применив ракеты и дроны.

В результате удара повреждены жилые дома, тепломагистраль, учебное заведение, церковь и объекты в порту. К сожалению, погиб один человек, еще десять получили ранения, среди них двое детей.

"Помогаем всем, кто в этом нуждается. Спасибо каждому и каждой, кто приобщается к спасению наших людей и ликвидации последствий", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина постоянно вынуждена обороняться от таких российских атак и нуждается в действенной защите от этого террора.

"Мы постоянно повторяем, что Украине нужны средства ПВО, возможность уничтожать инструменты террора на вражеской территории, оборонные пакеты, санкционное давление на Россию", - резюмировал глава государства.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно об ударных БПЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 14 ноября в Одессе прогремели взрывы из-за атаки российских оккупантов, которые запустили несколько групп ударных дронов в направлении города. Об этом сообщили мэр Геннадий Труханов и начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

В ночь на 15 ноября российская армия выпустила по Украине две ракеты и 29 дронов-камикадзе "Шахед". Большинство из них были сбиты в Одесской области. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты атаковали область управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря и запустили 29 "Шахедов" из района Приморско-Ахтарска.

Утром 15 ноября Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Сначала сообщалось о шести самолетах, позже их количество возросло до восьми. Воздушные силы призвали не игнорировать воздушные тревоги.

Другие новости:

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Одесса обстрелы новости Одессы ракетный удар
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Правительство обновляет критерии бронирования: когда начнет действовать новый порядок

Правительство обновляет критерии бронирования: когда начнет действовать новый порядок

13:14Украина
Налетят метели, будет много снега: в Украине ударит похолодание - стали известны даты

Налетят метели, будет много снега: в Украине ударит похолодание - стали известны даты

13:09Синоптик
Переход границы военными РФ на Черниговщине: в ГПСУ сделали важное заявление

Переход границы военными РФ на Черниговщине: в ГПСУ сделали важное заявление

12:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Штраф до 5 тысяч евро: почему в Германии нельзя выбрасывать стеклянные банки

Штраф до 5 тысяч евро: почему в Германии нельзя выбрасывать стеклянные банки

Украинским пенсионерам увеличат выплаты: кто может рассчитывать на повышение

Украинским пенсионерам увеличат выплаты: кто может рассчитывать на повышение

Водителям на заметку: когда включать ближний свет фар в Украине, обновленные правила

Водителям на заметку: когда включать ближний свет фар в Украине, обновленные правила

Влетит в копеечку: почему нельзя оставлять зарядку в розетке

Влетит в копеечку: почему нельзя оставлять зарядку в розетке

В Британии случилось событие, которе может примирить Гарри и Чарльза

В Британии случилось событие, которе может примирить Гарри и Чарльза

Последние новости

13:22

Дмитрий Монатик нечаянно раскрыл пол будущего ребенка - детали

13:17

Голодные дети и психотропы: скандал в спецучреждении на Тернопольщине получил продолжение

13:14

Правительство обновляет критерии бронирования: когда начнет действовать новый порядок

13:09

Налетят метели, будет много снега: в Украине ударит похолодание - стали известны даты

13:08

Польские фермеры анонсировали новое блокирование границы: какая ситуация сейчас

Заморозка войны после победы Трампа наиболее вероятна, через пару лет РФ вновь пойдет в бой – ЖдановЗаморозка войны после победы Трампа наиболее вероятна, через пару лет РФ вновь пойдет в бой – Жданов
13:02

Путин издал распоряжение по Курской области: оккупанты нависли над Суджей - Згурец

12:58

"Не у всех сказок счастливый финал": роскошная Боржемская сделала новое заявление

12:52

Не видать удачи целый год: что нельзя делать на Рождество – строгие запреты

12:45

Переход границы военными РФ на Черниговщине: в ГПСУ сделали важное заявление

Реклама
12:12

"Рвотный рефлекс": маму путинистки Наташи Королевой затравили в РФ

12:06

Большое пополнение авиации: Украина усилила позиции в небе - Романенко

11:52

Потепление накроет Украину: в каких областях будет +11 градусов

11:38

Массированный удар по Одессе: Зеленский рассказал, как остановить российский террор

11:32

Байден поехал в Латинскую Америку на встречу с Си Цзиньпином: о чем будут говорить

11:25

Прорыв оккупантов с бронетехникой к Купянску: в ВСУ раскрыли детали боев

11:03

Каким людям подходит черный цвет: стилист дала неожиданный ответ

10:55

Китайский гороскоп на завтра 16 ноября: Свиньям - ревность, Кроликам - трудная ситуация

10:48

2 областных центра под большой угрозой: стали известны ближайшие цели РФ

10:42

Передавал планы операций России: подполковник ССО оказался "кротом" ГРУ

10:31

Почему не хватает места на Андроиде: удивительно простой способ увеличить память

Реклама
10:25

Введение в Украину иностранных войск: Жданов спрогнозировал, возможен ли сценарий

10:02

Армия РФ пошла в наступление с техникой на Курщине, перемещаются по ночам: детали

10:00

РФ атаковала Одесчину двумя ракетами и 29 дронами: сколько удалось сбить ПВОФото

09:39

Путиниста Филиппа Киркорова объявили в розыск в РФ - что он вытворил

09:33

Был удар по военному аэродрому "Крымск": дроны массированно атаковали Краснодарский крайВидео

09:23

Накачивают препаратами до состояния овоща: Инна Мирошниченко поделилась жуткими кадрами выживания детей в интернатах

09:13

Оккупанты прорвались в Купянск: в Forbes объяснили, причем тут Трамп

08:48

Пять бортов вражеских Ту-95МС совершили пусковые манёвры: когда ракеты будут в Украине

08:34

Будут отправлять оружие еженедельно: в Пентагоне сделали важное заявление о помощи Украине

08:20

"У меня были девочка и мальчик": Анна Саливанчук рассказала о потере двоих детей

08:10

Запорожье и угроза наступления для украинцевмнение

07:35

Загадка, которая озадачит каждого: кто муж девушки - надо угадать за 5 секунд

07:25

Армия РФ оккупировала Ровнополь - DeepState

06:46

Война в Украине: Трамп сказал, на чем сосредоточится его администрация

06:10

О кадрах и назначениях Трампа: что происходитмнение

06:00

Шторм слишком затягивается: Украина под влиянием сильной магнитной бури

05:36

Гороскоп на завтра 16 ноября: Близнецам - сюрпризы, Козерогам - неожиданный доход

04:30

Несколько минут и готово: как быстро разморозить лобовое стекло авто - лайфхак

04:01

Какие отличия скрыты на картинке: только самые внимательные найдут за 13 секунд

03:45

"Есть единственный шанс на выживание Украины": Жданов сказал, как сломать план Путина

Реклама
03:09

Маникюр для женщин за 50: какие трендовые ногти омолодят руки на несколько лет

02:09

Решает несколько проблем: для чего французы выбрасывают кофейную гущу на окно

01:34

"Войну не выиграть на добровольцах": Жорин раскрыл секреты успешной мобилизации

01:20

Машина времени поломалась: на картинке надо найти человека из будущего

00:40

РФ увеличила атаки Шахедами после победы Трампа: чего добивается Путин

00:32

Чем Украине грозит потеря Курахово: эксперт озвучил неутешительный сценарий

00:13

Пенсионерам в Украине ежемесячно будут доплачивать 2361 грн: кто получит выплату

14 ноября, четверг
23:36

РФ готова к переговорам: посол Москвы выступил с неожиданным заявлением

23:03

У Аллы Пугачевой поставили пропагандистов на место - что случилось

22:29

Сколько людей работают в ТЦК: в Минобороны назвали точную цифру

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять