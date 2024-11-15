Массированный удар по Одессе: Зеленский рассказал, как остановить российский террор

Зеленский отреагировал на массированные обстрелы войсками РФ территории разных областей Украины и подчеркнул важность удары по территории России

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Зеленский рассказал, как остановить российские удары по Украине / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Одесской области, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

За минувшие сутки РФ атаковала 10 областей Украины

В результате удара по Одессе 1 человек погиб, еще 10 - ранены

Украина нуждается в дополнительной защите от российского террора

Российские оккупанты не прекращают ракетно-дронные удары по территории Украины. В частности, за минувшие сутки россияне нанесли комбинированный удар по Одессе, в результате которого погиб один человек. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия продолжает обстрелы Украины, терроризируя регионы, мирные города и общины, отметил он.

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Так, за минувшие сутки оккупанты наносили удары артиллерией, дронами и управляемыми авиационными бомбами по Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Луганской, Херсонской, Сумской и Черниговской областям. В частности, в Донецкой области из-за атаки дрона погиб один человек.

Кроме того, Зеленский отметил, что вечером 14 ноября российские войска совершили комбинированную массированную атаку на Одессу, применив ракеты и дроны.

В результате удара повреждены жилые дома, тепломагистраль, учебное заведение, церковь и объекты в порту. К сожалению, погиб один человек, еще десять получили ранения, среди них двое детей.

"Помогаем всем, кто в этом нуждается. Спасибо каждому и каждой, кто приобщается к спасению наших людей и ликвидации последствий", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина постоянно вынуждена обороняться от таких российских атак и нуждается в действенной защите от этого террора.

"Мы постоянно повторяем, что Украине нужны средства ПВО, возможность уничтожать инструменты террора на вражеской территории, оборонные пакеты, санкционное давление на Россию", - резюмировал глава государства.

Что известно об ударных БПЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 14 ноября в Одессе прогремели взрывы из-за атаки российских оккупантов, которые запустили несколько групп ударных дронов в направлении города. Об этом сообщили мэр Геннадий Труханов и начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

В ночь на 15 ноября российская армия выпустила по Украине две ракеты и 29 дронов-камикадзе "Шахед". Большинство из них были сбиты в Одесской области. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты атаковали область управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря и запустили 29 "Шахедов" из района Приморско-Ахтарска.

Утром 15 ноября Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Сначала сообщалось о шести самолетах, позже их количество возросло до восьми. Воздушные силы призвали не игнорировать воздушные тревоги.

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Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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