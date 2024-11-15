Массированный удар по Одессе: Зеленский рассказал, как остановить российский террор

О чем сказал Зеленский:
- За минувшие сутки РФ атаковала 10 областей Украины
- В результате удара по Одессе 1 человек погиб, еще 10 - ранены
- Украина нуждается в дополнительной защите от российского террора
Российские оккупанты не прекращают ракетно-дронные удары по территории Украины. В частности, за минувшие сутки россияне нанесли комбинированный удар по Одессе, в результате которого погиб один человек. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Россия продолжает обстрелы Украины, терроризируя регионы, мирные города и общины, отметил он.
Так, за минувшие сутки оккупанты наносили удары артиллерией, дронами и управляемыми авиационными бомбами по Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Луганской, Херсонской, Сумской и Черниговской областям. В частности, в Донецкой области из-за атаки дрона погиб один человек.
Кроме того, Зеленский отметил, что вечером 14 ноября российские войска совершили комбинированную массированную атаку на Одессу, применив ракеты и дроны.
В результате удара повреждены жилые дома, тепломагистраль, учебное заведение, церковь и объекты в порту. К сожалению, погиб один человек, еще десять получили ранения, среди них двое детей.
"Помогаем всем, кто в этом нуждается. Спасибо каждому и каждой, кто приобщается к спасению наших людей и ликвидации последствий", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина постоянно вынуждена обороняться от таких российских атак и нуждается в действенной защите от этого террора.
"Мы постоянно повторяем, что Украине нужны средства ПВО, возможность уничтожать инструменты террора на вражеской территории, оборонные пакеты, санкционное давление на Россию", - резюмировал глава государства.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 14 ноября в Одессе прогремели взрывы из-за атаки российских оккупантов, которые запустили несколько групп ударных дронов в направлении города. Об этом сообщили мэр Геннадий Труханов и начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
В ночь на 15 ноября российская армия выпустила по Украине две ракеты и 29 дронов-камикадзе "Шахед". Большинство из них были сбиты в Одесской области. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты атаковали область управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря и запустили 29 "Шахедов" из района Приморско-Ахтарска.
Утром 15 ноября Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Сначала сообщалось о шести самолетах, позже их количество возросло до восьми. Воздушные силы призвали не игнорировать воздушные тревоги.
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Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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