Угроза массированных ударов: в ГУР предупредили о сотнях накопленных РФ ракет

Предприятия ВПК России могут производить 40-50 единиц ракет Х-101 ежемесячно.

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У РФ сотни ракет для новых ударов / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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РФ располагала 300 крылатыми ракетами Х-101

ВПК РФ производит 40-50 единиц Х-101 ежемесячно

Страна-агрессор РФ располагала как минимум 300 крылатыми ракетами Х-101, которые может применять для ударов по Украине.

Такие данные приводятся по состоянию на 11 ноября источниками издания NV в Силах обороны.

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В сообщении уточняется, что часть из этих ракет Россия уже использовала во время последнего массированного обстрела.

Вместе с тем с большей долей вероятности можно предположить, что РФ сможет продолжить производить эти ракеты и в дальнейшем.

/ Инфографика Главреда

Что говорят в ГУР

Как уточнил Каналу 24 спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов, потенциал для производства этого оружия у страны-агрессора остается немалым.

"По оценкам военной разведки Украины, предприятия ВПК россии могут производить 40-50 единиц таких ракет ежемесячно", — отметил Юсов.

По открытым данным по состоянию на 11 ноября 2024 года на вооружении вооруженных сил России находилось примерно 300 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, добавил он.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Как сообщал Главред, утром 17 ноября Украина оказалась под массированной атакой. В нескольких областях Украины были зафиксированы взрывы. Было зафиксировано 23 вражеских бомбардировщика РФ в воздухе - Ту-95МС 16 бортов и Ту-160 7 бортов.

Как говорилось в сообщении военных, бомбардировщики ожидались в районе пусковых рубежей ориентировочно в 6:00, так и произошло. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны.

Напомним, в Киеве есть двое пострадавших, зафиксировано падение обломков в результате массированного удара РФ.

Одна пострадавшая женщина была госпитализирована в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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