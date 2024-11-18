Угроза массированных ударов: в ГУР предупредили о сотнях накопленных РФ ракет

Ключевое:
- РФ располагала 300 крылатыми ракетами Х-101
- ВПК РФ производит 40-50 единиц Х-101 ежемесячно
Страна-агрессор РФ располагала как минимум 300 крылатыми ракетами Х-101, которые может применять для ударов по Украине.
Такие данные приводятся по состоянию на 11 ноября источниками издания NV в Силах обороны.
В сообщении уточняется, что часть из этих ракет Россия уже использовала во время последнего массированного обстрела.
Вместе с тем с большей долей вероятности можно предположить, что РФ сможет продолжить производить эти ракеты и в дальнейшем.
Что говорят в ГУР
Как уточнил Каналу 24 спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов, потенциал для производства этого оружия у страны-агрессора остается немалым.
"По оценкам военной разведки Украины, предприятия ВПК россии могут производить 40-50 единиц таких ракет ежемесячно", — отметил Юсов.
По открытым данным по состоянию на 11 ноября 2024 года на вооружении вооруженных сил России находилось примерно 300 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, добавил он.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Как сообщал Главред, утром 17 ноября Украина оказалась под массированной атакой. В нескольких областях Украины были зафиксированы взрывы. Было зафиксировано 23 вражеских бомбардировщика РФ в воздухе - Ту-95МС 16 бортов и Ту-160 7 бортов.
Как говорилось в сообщении военных, бомбардировщики ожидались в районе пусковых рубежей ориентировочно в 6:00, так и произошло. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны.
Напомним, в Киеве есть двое пострадавших, зафиксировано падение обломков в результате массированного удара РФ.
Одна пострадавшая женщина была госпитализирована в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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