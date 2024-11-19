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В живых остался лишь отец: в Глухове под завалами погибла семья - мать и два сына

Анна Ярославская
19 ноября 2024, 12:16
1482
Семья переехала из Эсманьской общины, чтобы в Глухове найти более безопасное место. Но их убил вражеский обстрел.
В Глухове погибла целая семья
В Глухове погибла целая семья / Фото: hlukhiv.city

В ночь на 19 ноября российские оккупанты нанесли удар дроном по Глухову Сумской области - враг попал по общежитию. Обвалился почти весь подъезд и разрушена значительная часть дома. Под завалами погибла семья из приграничья - мать и два сына.

Как пишет Глухів city, семья переехала из Эсманьской общины, чтобы в Глухове найти более безопасное место.

"Татьяна, Никита, Василий – имена членов семьи, которых не стало. В живых остался отец. Старшему сыну был 21 год, младшему - всего 8", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре уточнили, что маленький мальчик, погибший в Глухове, не дожил до своих восьми лет несколько дней - ему было всего 7.

Вражеский обстрел Глухова на Сумщине

Главред писал, что 18 ноября около 23:30 в Глухове Сумской области местные жители услышали взрывы. СМИ сообщали, что враг ударил по 5-этажному дому, где обвалился почти весь подъезд и разрушена значительная часть дома.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Глухову. Глава государства заявил, что сейчас известно о разрушении общежития одного из учебных заведений. По словам президента, более 10 человек пострадали, среди них 2 детей. Под завалами, вероятно, есть еще люди.

Согласно последним данным ГосЧС, число погибших в Глухове возросло до 11 человек, из них – 1 ребенок. Кроме того, 11 человк пострадали, среди них – 2 детей.

  • Атака РФ в Глухове 18 ноября
    Атака РФ в Глухове 18 ноября фото: МВД Украины
  • Атака РФ в Глухове 18 ноября
    Атака РФ в Глухове 18 ноября фото: МВД Украины
  • Атака РФ в Глухове 18 ноября
    Атака РФ в Глухове 18 ноября фото: МВД Украины
  • Атака РФ в Глухове 18 ноября
    Атака РФ в Глухове 18 ноября фото: МВД Украины
  • Атака РФ в Глухове 18 ноября
    Атака РФ в Глухове 18 ноября Фото: МВД Украины, ГосЧС
  • Атака РФ в Глухове 18 ноября
    Атака РФ в Глухове 18 ноября Фото: МВД Украины, ГосЧС
  • Атака РФ в Глухове 18 ноября
    Атака РФ в Глухове 18 ноября Фото: МВД Украины, ГосЧС
  • Атака РФ в Глухове 18 ноября
    Атака РФ в Глухове 18 ноября Фото: МВД Украины, ГосЧС

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