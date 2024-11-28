Использовали единицы: для чего нужна секретная кнопка в стиральной машине

Вы узнаете:
- Как найти секретную кнопку в стиральной машинке
- Зачем она нужна
Немногие знают, что в стирально машинке есть секретная кнопка. Она очень важна, поскольку со временем на поверхности ящика и в его отверстиях для распыления скапливаются остатки порошка, кондиционера, а также накипь и плесень.
Главред узнал, зачем она нужна и почему почти никто ее не использует.
Где находится секретная кнопка и как ею пользоваться?
Секретная кнопка обычно расположена в верхней части ящика для моющих средств, пишет портал Sante+. Чтобы извлечь ящик:
- Откройте ящик до конца.
- Найдите кнопку и аккуратно нажмите на нее.
- Выньте ящик без усилий.
Это простой способ разобрать ящик для его тщательной очистки.
Как почистить ящик для моющих средств?
После извлечения ящика выполните следующие шаги:
- Промойте под водой. Убедитесь, что все остатки порошка и кондиционера удалены.
- Очистите отверстия. Используйте старую зубную щетку для удаления загрязнений, уделяя особое внимание распылительным отверстиям.
- Используйте уксусный раствор. Для дезинфекции смешайте уксус и воду в равных пропорциях. Окуните щетку в раствор и тщательно протрите все участки ящика.
- Промойте и просушите. После очистки дайте ящику высохнуть перед установкой.
Почему важно регулярно чистить ящик?
Чистка ящика для моющих средств влияет на качество стирки и срок службы вашей стиральной машины. Регулярное обслуживание предотвращает появление плесени, засоров и неприятных запахов.
После очистки ящик легко вставляется обратно. Для этого аккуратно зафиксируйте его, используя ту же секретную кнопку.
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Santé+ Magazine
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