Использовали единицы: для чего нужна секретная кнопка в стиральной машине

Главред узнал, зачем она нужна и почему почти никто ее не использует.

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Для чего нужна секретная кнопка в стиральной машине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как найти секретную кнопку в стиральной машинке

Зачем она нужна

Немногие знают, что в стирально машинке есть секретная кнопка. Она очень важна, поскольку со временем на поверхности ящика и в его отверстиях для распыления скапливаются остатки порошка, кондиционера, а также накипь и плесень.

Главред узнал, зачем она нужна и почему почти никто ее не использует.

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Где находится секретная кнопка и как ею пользоваться?

Секретная кнопка обычно расположена в верхней части ящика для моющих средств, пишет портал Sante+. Чтобы извлечь ящик:

Откройте ящик до конца.

Найдите кнопку и аккуратно нажмите на нее.

Выньте ящик без усилий.

Это простой способ разобрать ящик для его тщательной очистки.

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Как почистить ящик для моющих средств?

После извлечения ящика выполните следующие шаги:

Промойте под водой. Убедитесь, что все остатки порошка и кондиционера удалены.

Убедитесь, что все остатки порошка и кондиционера удалены. Очистите отверстия. Используйте старую зубную щетку для удаления загрязнений, уделяя особое внимание распылительным отверстиям.

Используйте старую зубную щетку для удаления загрязнений, уделяя особое внимание распылительным отверстиям. Используйте уксусный раствор. Для дезинфекции смешайте уксус и воду в равных пропорциях. Окуните щетку в раствор и тщательно протрите все участки ящика.

Для дезинфекции смешайте уксус и воду в равных пропорциях. Окуните щетку в раствор и тщательно протрите все участки ящика. Промойте и просушите. После очистки дайте ящику высохнуть перед установкой.

Почему важно регулярно чистить ящик?

Чистка ящика для моющих средств влияет на качество стирки и срок службы вашей стиральной машины. Регулярное обслуживание предотвращает появление плесени, засоров и неприятных запахов.

После очистки ящик легко вставляется обратно. Для этого аккуратно зафиксируйте его, используя ту же секретную кнопку.

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