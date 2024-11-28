Через сколько лет война возобновится, если ее сейчас заморозят: эксперт раскрыл сценарий

Если ни Россию, ни Украину не удовлетворит такое замораживание войны, то через сколько лет война возобновится

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Будет ли заморозка войны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Главные тезисы Розумного:

Что будет происходить в России после замораживания войны

Опыт Украины 2014-2022 годов подсказывает, что РФ может нарастить новые силы

Главред поговорил с политическим экспертом, профессором кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максимом Розумным. Он дал прогноз, если ни Россию, ни Украину не удовлетворит замораживание войны, то через сколько лет война может возобновится.

"Это сложный вопрос, на него сейчас нет ответа, но есть большое пространство для исторических аналогий и построения различных сценариев. Это будет зависеть от многих факторов, а самое главное - что будет после этого происходить в России. Если после этого в России будет социально-экономический упадок и внутриполитический кризис, то будет возможность пересмотреть эту ситуацию в нашу пользу и смотреть в будущее с большим оптимизмом", - добавил Розумный.

Он также привел пример, что можно вспомнить ситуацию на Корейском полуострове. Мирного соглашения до сих пор нет, то есть стороны до сих пор формально находятся в состоянии войны, но этой войны нет с 50-х годов прошлого века. Хотя все это время корейцы живут в условиях постоянной угрозы.

"В Израиле ситуация послевоенных времен тоже известна. Уже более полувека существует неразрешенный конфликт, который время от времени вспыхивает. Да и наш собственный опыт 2014-2022 годов подсказывает, как может развиваться ситуация. Но так же наш собственный опыт подсказывает нам, как нельзя обращаться с Россией: нельзя ей давать восстанавливаться, развиваться и наглеть. Поэтому, если будет невыгодный для нас финиш этой военной кампании, западный мир не повторит тех ошибок, которые допустил после 2014 года", - пояснил эксперт.

Смотрите видео, в котором политический эксперт Максим Розумный оценил вероятность ядерного удара России по Украине:

Мирные переговоры с РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Офисе Президента назвали главное условие начала переговоров с РФ. Андрей Ермак заявил, что переговоры с Россией могут начаться только при условии возвращения к ситуации, существовавшей 23 февраля 2022 года.

В ОП ответили на вопрос о "заморозке войны" и вероятности переговоров с РФ. Страна-агрессор РФ не хочет переговоров и не будет останавливать войну с Украиной до тех пор, пока ее не принудят к объективному переговорному процессу, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Эксперт Максим Разумный выдал заявление о переговорах после того, как Путин развязал себе руки к применению ядерки. Эксперт считает, что Путин озвучивает очередные "красные линии" и угрожает. То есть это элемент запугивания Украины и ее партнеров.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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