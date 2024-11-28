Альбом с фото раскрыл невероятный секрет: девушка 14 лет не знала правду о семье

Приемные родители девушки Джиллиан и Пьетро рассказали, что сожалеют о том, что скрывали правду.

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Джессика Мурас узнала правду о своей семье / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/fotoblend

Что известно:

Джессика Мурас сделала невероятное открытие в 14 лет

Оказывается у нее есть пятеро биологических братьев и сестер

20-летняя жительница Манчестера Джессика Мурас сделала невероятное открытие о своей семье, когда ей исполнилось 14 лет. В то время ее семья переезжала в другое место и девушка нашла документы о том, что она была усыновлена.

Ранее Джессика подозревала, что ее усыновили ребенком, и теперь у нее были документы социальных служб, чтобы подтвердить это. Когда ее семья переехала, она нашла книгу, созданную социальными службами с информацией усыновленного – которую она никогда раньше не видела, пишет The Sun.

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"Внутри были фотографии детей, и один походил на меня", — сказала она. Сначала Джессика держала это открытие при себе, борясь с чувством шока и страдания, и не сказала родителям, что нашла документ.

Приемные родители девушки Джиллиан и Пьетро рассказали, что сожалеют о том, что скрывали правду от приемной дочери. "Мы очень любим ее и просто не хотели, чтобы она отталкивала нас", — поясняют они.

Они сказали Джессике, что ее усыновили, когда ей было пять лет. Она спросила у своих приемных родителей, была ли она усыновлена позже в жизни, но они отрицали ее, поскольку не хотели, чтобы это негативно повлияло на их дочь.

Но в документах Джессика обнаружила не только свое происхождение. Она была шокирована, узнав, что у нее пятеро биологических братьев и сестер, после того как увидела их фотографии в книге социальных служб.

Джессика искала в социальных сетях 25-летнюю Хизер, 24-летнюю Джона, 22-летнюю Кэти, 21-летнюю Николь и ее покойного брата Уильяма, скончавшегося в прошлом году в возрасте 18 лет. Теперь Джесс видит своих братьев и сестер несколько раз в год и говорит, что их поиск "изменил жизнь".

"Это было сюрреалистично. Я впервые увидел людей, похожих на меня, это было потрясающе. Я просто направила им сообщение: "Эй, я думаю, что я твоя сестра", и они попросили меня доказать это, чтобы убедиться, что это не кто-то притворяется, поэтому я направила личную информацию и свидетельство о рождении", — поделилась она незабываемыми впечатлениями.

Джессика и ее братья и сестры согласились встретиться с двумя приемными родителями. С тех пор Джессика наладила отношения со своими братьями и сестрами, посещая их несколько раз в год, и говорит, что, наконец, почувствовала, что они действительно братья и сестры.

Ранее сообщалось о том, что мужчина провалил собеседование в первые пять минут. Грубая ошибка не имела ничего общего с его ответами или презентацией во время собеседования.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что парень быстро женился и через 12 дней узнал, что его возлюбленная - мужчина. Знакомство по Интернету и скоропалительный брак закончились не очень хорошо для 26-летнего индонезийца.

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