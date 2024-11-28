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Что произойдет если зажечь спичку после смывания унитаза

Сергей Кущ
28 ноября 2024, 12:13
185
Французские хозяйки давно пользуются этим трюком.
Что происходит, когда вы смываете спичку в унитаз
Что происходит, когда вы смываете спичку в унитаз / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • В чем суть трюка со спичкой
  • Советы для улучшения результата

Проблема неприятного запаха в туалете знакома каждому. Несмотря на использование различных аэрозолей и ароматизаторов, иногда кажется, что запахи никуда не исчезают.

Главред узнал, что существует простой, натуральный и экономичный способ избавиться от этой проблемы — использование обычных спичек.

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Почему спички помогают устранить запахи?

Секрет эффективности спичек заключается в сере, содержащейся на их головке, пишет французский портал Sante+. При зажигании спички выделяются сернистые соединения, которые нейтрализуют молекулы неприятного запаха. Этот метод не только прост в применении, но и полностью безопасен для окружающей среды и вашей сантехники.

Как правильно использовать спички в туалете?

После использования туалета зажгите одну спичку, чтобы высвободить серу. Дайте сернистым соединениям время для нейтрализации неприятных запахов. Потушите ее и при необходимости смойте в унитаз. Это безопасно для труб и не вызовет засоров.

Советы для улучшения результата

Регулярная уборка. Использование спичек эффективно, но для полного устранения запахов важно поддерживать чистоту в туалете.

Проветривание. Убедитесь, что вентиляция работает исправно или открывайте окно, чтобы избежать накопления запахов.

Добавьте ароматы. Если хотите, чтобы туалет приятно пах после использования спичек, поставьте натуральный ароматизатор, например, с эфирными маслами.

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Santé+ Magazine

Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

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