Что произойдет если зажечь спичку после смывания унитаза

Вы узнаете:
- В чем суть трюка со спичкой
- Советы для улучшения результата
Проблема неприятного запаха в туалете знакома каждому. Несмотря на использование различных аэрозолей и ароматизаторов, иногда кажется, что запахи никуда не исчезают.
Главред узнал, что существует простой, натуральный и экономичный способ избавиться от этой проблемы — использование обычных спичек.
Почему спички помогают устранить запахи?
Секрет эффективности спичек заключается в сере, содержащейся на их головке, пишет французский портал Sante+. При зажигании спички выделяются сернистые соединения, которые нейтрализуют молекулы неприятного запаха. Этот метод не только прост в применении, но и полностью безопасен для окружающей среды и вашей сантехники.
Как правильно использовать спички в туалете?
После использования туалета зажгите одну спичку, чтобы высвободить серу. Дайте сернистым соединениям время для нейтрализации неприятных запахов. Потушите ее и при необходимости смойте в унитаз. Это безопасно для труб и не вызовет засоров.
Советы для улучшения результата
Регулярная уборка. Использование спичек эффективно, но для полного устранения запахов важно поддерживать чистоту в туалете.
Проветривание. Убедитесь, что вентиляция работает исправно или открывайте окно, чтобы избежать накопления запахов.
Добавьте ароматы. Если хотите, чтобы туалет приятно пах после использования спичек, поставьте натуральный ароматизатор, например, с эфирными маслами.
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Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
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