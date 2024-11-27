София Ротару связалась с российскими артистами - причина

София Ротару отчаялась в продаже квартиры в Москве.

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София Ротару никак не может продать квартиру в Москве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Вы узнаете:

София Ротару решила избавиться от квартиры в РФ

Певица искала разные способы ее продажи

Украинская певица София Ротару, которая много лет жила в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, пытается продать свою квартиру в Москве.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Ротару обзвонила российских артистов, чтобы кто-то из них выкупил ее квартиру.

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Также, со слов источника пропагандистов, Ротару звонила путинисту Николаю Баскову, чтобы он купил квартиру, но любитель диктатора Путина отказал.

"София Михайловна обзванивала всех российских коллег по шоу-бизнесу. Звонила она и Николаю Баскову, предлагала выкупить у нее квартиру за 60 миллионов рублей. Но он сразу отказался. Кто-то из наших общих знакомых еще пытался торговаться с Ротару. Мол, за 40 миллионов возьмем. Она сказала, что это слишком мало для квартиры звезды", - сообщили росСМИ.

инфографика, София Ротару / Главред

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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Кто такая София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





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