Путинист Филипп Киркоров передумал учить детей за границей.

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Филипп Киркоров вернул детей в РФ / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Филипп Киркоров забрал детей с ОАЭ

Дети путиниста теперь учатся в РФ

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину и ездил развлекать оккупантов на незаконно оккупированный Донбасс, забрал детей из школы в Дубае, за которую заплатил около 15 тысяч долларов.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, любитель диктатора Путина прервал обучение Мартина и Аллы-Виктории и привез их в РФ.

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В стране-оккупанте дети учатся в школе, за которую певец платит 7 тысяч долларов за год обучения за каждого ребенка. Но Киркоров скрывает название этой школы, известно только то, что она находится рядом с их домом.

"Учатся дети по восьмибалльной системе оценок. Обучение там стоит миллион рублей в год на одного ребенка", - сообщил источник пропагандистов.

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Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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