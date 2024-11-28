Тоня Матвиенко показала честное фото без макияжа - детали

Читайте больше:
- Как Тоня Матвиенко выглядит с макияжем и без него
- Сильно ли влияет косметика на внешность звезды
Украинская певица Тоня Матвиенко принадлежит к тому сорту звезд, которые не смущаются показываться себя многотысячной публике по-домашнему - без концертных нарядов, макияжа и "килограмма" фоторетуши. Хорошие гены и тщательный уход позволяет артистке сохранять свежесть.
В этом Тоня не устает убеждать поклонников: в своем блоге в Instagram она опубликовала два сэлфи из серии "до и после".
В кадре она предстала перед подписчиками с макияжем и без него.
На первом фото звезда позирует в ванной комнате перед зеркалом - ровно очерченные брови, яркие темные стрелки, ровный тон кожи и подкрашенные губы.
Вторая фотография была уже без макияжа. Стоит отметить, что после снятия косметики Тоня Матвиенко так же прекрасно выглядит - сияющая чистая кожа, мягкая улыбка и открытый взгляд подкупают поклонников и без дополнительных прикрас.
Тоня Матвиенко - последние новости по теме
Ранее Главред сообщал, что Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.
Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.
Вас может заинтересовать:
- София Ротару связалась с российскими артистами - причина
- Беглец Олег Винник даст первый за три года концерт - стоимость билетов
- "Это ее идея была": стилист Елены Зеленской прекратила с ней сотрудничать
Кто такая Тоня Матвиенко?
Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред