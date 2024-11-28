Тоня Матвиенко показала честное фото без макияжа - детали

Тоня Матвиенко, как всегда, открыта со своими поклонниками.

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Тоня Матвиенко порадовала поклонников своим видом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

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Как Тоня Матвиенко выглядит с макияжем и без него

Сильно ли влияет косметика на внешность звезды

Украинская певица Тоня Матвиенко принадлежит к тому сорту звезд, которые не смущаются показываться себя многотысячной публике по-домашнему - без концертных нарядов, макияжа и "килограмма" фоторетуши. Хорошие гены и тщательный уход позволяет артистке сохранять свежесть.

В этом Тоня не устает убеждать поклонников: в своем блоге в Instagram она опубликовала два сэлфи из серии "до и после".

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В кадре она предстала перед подписчиками с макияжем и без него.

На первом фото звезда позирует в ванной комнате перед зеркалом - ровно очерченные брови, яркие темные стрелки, ровный тон кожи и подкрашенные губы.

Тоня Матвиенко с макияжем / фото: скрин instagram.com, Тоня Матвиенко

Вторая фотография была уже без макияжа. Стоит отметить, что после снятия косметики Тоня Матвиенко так же прекрасно выглядит - сияющая чистая кожа, мягкая улыбка и открытый взгляд подкупают поклонников и без дополнительных прикрас.

Тоня Матвиенко без макияжа / фото: скрин instagram.com, Тоня Матвиенко

Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

Тоня Матвиенко - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.

Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.

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Кто такая Тоня Матвиенко? Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

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