Тоня Матвиенко рассказала про расставание с Арсеном Мирзояном

Певица призналась, как ей приходится бороться за внимание мужа.

https://glavred.info/starnews/tonya-matvienko-rasskazala-pro-rasstavanie-s-arsenom-mirzoyanom-10611254.html Ссылка скопирована

Тоня Матвиенко рассказала про кризисы в браке с Арсеном Мирзояном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Кратко:

Отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна были "на грани"

Как артисты спасают свой брак

Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян уже больше 10 лет вместе, в официальном браке - 7 лет. Пара счастлива вместе, и ни капли не смущается демонстрировать нежные чувства друг к другу.

Артистам в прессе время от времени приписывают разрыв, однако Тоня и Арсен без устали их опровергают - между ними нерушимая любовь и взаимопонимание. Впрочем, в их истории отношений были и темные времена.

видео дня

В этом певица призналась в недавнем комментарии для Люкс ФМ. Матвиенко отметила - действительно расходилась с Мирзояном, но всегда боролась за их отношения.

"У нас с Арсеном было разное. Мы и расходились. Ну как? Был такой момент – не то, чтобы мы отдельно жили. На грани. Я, наверное, высказываюсь, что я хочу так, мне этого не хватает, я хочу быть женщиной, я хочу внимания, если ты мне не даешь, тогда зачем ты со мной. То есть я борюсь за внимание к себе и за наши отношения", - говорит Тоня Матвиенко.

Артистка подчеркнула: в ее отношениях с мужем медовый месяц - не один после свадьбы, а повторяется с определенной периодичностью, что поддерживает свежесть их чувств.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - история отношений Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились на первом сезоне укараинского музыкального проекта "Голос країни" в 2011 году. На момент начала романа (2013 год) с Матвиенко Мирзоян был женат. Он развелся ради Тони, и стал строить семью уже с новой возлюбленной. В январе 2016 года у артистов родилась дочь Нина. В 2017 году пара сыграла свадьбу.

Кто такая Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред поделился историей, как El Кравчук подрался с Фаготом. Певец раскрыл причину конфликта, а также назвал имя женщины, которой пришлось их разнимать.

Также Виталий Козловский показал трогательные снимки с сыном, чем спровоцировал активные споры в Сети - на кого же на самом деле похож восьмимесячный Оскар.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред