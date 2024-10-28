Тоня Матвиенко сделала едкое замечание про творчество Klavdia Petrivna

Талантливая певица оказалась придирчивым слушателем.

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Тоня Матвиенко рассказала, что думает про песни Klavdia Petrivna / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko, instagram.com/klavdia_petrivna

О чем говорила Тоня Матвиенко:

Иерархия в украинском шоу-бизнесе во время полномасштабной войны изменилась

Какие молодые артисты привлекают внимание Матвиенко

Украинская певица и звезда TikTok Klavdia Petrivna (настоящее имя - Соломия Опрышко) активно завоевывает фанатов по всей стране. Высоко ценят ее творчество и уже состоявшиеся артисты, вроде Артема Пивоварова и Tvorchi, с которыми у восходящей звезды есть дуэтные треки.

Многие говорят про Кладвию Петровну, как про необычное явление в украинском шоу-бизнесе. Своими размышлениями на этот счет поделилась украинская певица и Заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко.

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Так в интервью для проекта "Муз_Тренд" она призналась, что ей нравится, как сегодня стирается многолетняя иерархия между "звездами первого и второго эшелона" в украинском шоу-бизнесе.

Также Матвиенко рассказала, кого из молодых артистов она слушает сама. В топ любимчиков Тони вошли KADNAY, Phil It (Филипп Коляденко), Latexfauna и Ziferblat.

Что же касается творчества Klavdia Petrivna, то оно певице явно не по душе. Об этом Тоня Матвиенко пыталась сказать максимально завуалированно, но общий посыл ее слов был совершенно понятен: "Я не могу ее долго слушать. Я устаю".

Кто такая Тоня Матвиенко? Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

Кто такая Klavdia Petrivna Klavdia Petrivna - украинская певица и автор песен, настоящее имя — Соломия Опрышко. Приобрела большую популярность в социальной сети TikTok. Её треки набирают миллионы прослушиваний на YouTube и стриминговых сервисах, сообщает Википедия. Певица долгое время оставалась таинственной незнакомкой, а потом все же раскрыла свою личность.

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