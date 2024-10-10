Матвиенко впервые заговорила про роман с партнером по сцене: "Еще чего-то стою"

Украинская певица Тоня Матвиенко - уже семь лет как законная супруга музыканта Арсена Мирзояна. Пара не скрывает нежных чувств друг к другу, тем не менее обоих артистов постоянно подозревают в романах на стороне.
К примеру, Матвиенко приписывают отношения с певцом Романом Скорпионом. У него и Тони есть дуэтный романтический трек "Я нікому тебе не віддам", который и породил слухи про любовь между ними.
Дополнительным "доказательством" романа между Скорпионом и Матвиенко считают случайный кадр, где за кулисами Тоня обнимает Романа. Певица решила перестать игнорировать сплетни, и в Сніданку з 1+1 все же рассказала, что значили эти объятия.
Она категорически заверила, что ничего романтического между ней и партнером по сцене нет, а объятия - лишь ее привычка приветствовать знакомых. "Это был концерт, где мы вместе пели. Я просто была с Ниной, и мы приехали на концерт в одной машине. И все. Мне кажется, я всех обнимаю, когда встречаю", - говорит Тоня Матвиенко.
При этом певица не огорчается различным слухам, которые гуляют о ней в прессе и Сети: "Тринадцать лет (на сцене - прим. редактора) – ничего нового. Была более худой, более полной, могут обратить внимание на волосы, одежду, еще что-то. Оно очень предсказуемо, я уже их выучила. Хорошо, что пишут, значит еще чего-то стою, и вы знаете обо мне – Тоне Матвиенко ".
Кто такая Тоня Матвиенко?
Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.
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Ранее стало известно, что у Камалии новый роман - певица через полтора года после разрыва двадцатилетнего брака рассказала про отношения, которые ее вдохновляют и заставляют сиять.
Также новый бойфренд-военный Леси Никитюк прокомментировал службу девушек в армии. В частности Дмитрий Бабчук ответил, стоит ли женщинам поступать в военные вузы.
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