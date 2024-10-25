Украинскую певицу ударили во время концерта

Klavdia Petrivna пострадала во время собственного концерта.

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Klavdia Petrivna получила травму во время концерта / Коллаж Главред, фото Музвар

Кратко:

Во время концерта танцор ударил Klavdia Petrivna

Артистка перевела все в шутку

Во время концерта в Умани, украинскую певицу Klavdia Petrivna ударили прямо на сцене, когда певица исполняла один из хитов.

Инцидент случился прямо во время выступления певицы и даже попал на камеры.

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Во время исполнения песни "Императоры" один из участников балета случайно ударил певицу во время хореографии. "Поклонники были в шоке, но Klavdia Petrivna перевела ситуацию в шутку и продолжила шоу, не останавливая его ни на миг", - пишет Muzvar.

Кто такая Klavdia Petrivna Klavdia Petrivna - украинская певица и автор песен, настоящее имя — Соломия Опрышко. Приобрела большую популярность в социальной сети TikTok. Её треки набирают миллионы прослушиваний на YouTube и стриминговых сервисах. Певица долгое время оставалась таинственной незнакомкой, а потом все же раскрыла свою личность.

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Напомним, ранее украинская известная певица Мария Бурмака прокомментировала два сольных концерта в киевском Дворце спорта популярной певицы Klavdia Petrivna (Соломия Опрышко).

Ранее звездная прыгунья Марина Бех-Романчук впервые призналась, почему не завела детей после того, как вышла замуж за олимпийского чемпиона Михаила Романчука.

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