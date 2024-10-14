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Klavdia Petrivna кардинально изменила имидж и удивила своим видом на концерте - детали

Элина Чигис
14 октября 2024, 08:07
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Klavdia Petrivna не прекращает удивлять поклонников.
Klavdia Petrivna
Klavdia Petrivna провела концерт во Львове / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klavdia_petrivna/?hl=uk

Украинская загадочная певица Klavdia Petrivna, которая долгое время скрывала свое лицо, но в августе все же открыла тайну, и теперь все знают, что на самом деле она - Соломия Опрышко, снова поменяла имидж.

В соцсетях артистки опубликован отрывок выступления Klavdia Petrivna во Львове, на котором видно, что певица стала брюнеткой.

Звезда надела парик со стрижкой каре, а также выбрала красный классический костюм с золотыми кольцами и оригинальный головной убор.

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"Моя галицкая интеллигенция, вы невероятные! Спасибо вам за встречу", - написала Klavdia Petrivna.

Также певица опять пыталась скрывать глаза за темными очками и за концерт сменила четыре образа.

Кто такая Клавдия Петровна?

Klavdia Petrivna (укр. Клавдия Петровна) - украинская певица, автор песен и музыкант, которая скрывает свою личность.

Приобрела быструю популярность в социальной сети TikTok.

Ее треки набирают миллионы прослушиваний на YouTube и стриминговых сервисах.

В начале 2024 года возглавила чарты украинских радиостанций с песней "Найди меня", пишет Википедия.

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Отметим, украинский волонтер Сергей Стерненко поблагодарил предательницу Ани Лорак за ее донат для ВСУ. Стерненко написал комментарий под одной из публикаций запроданки в соцсетях, но она никак не отреагировала.

А также Алла Пугачева не смогла вывезти свой антиквариат из РФ на сумму 20 млн долларов. Среди имущества Пугачевой оказались французская люстра XIX века, ваза для фруктов XIX века, скульптуры и картины XVI–XIX веков.

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