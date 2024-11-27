«Есть системы ПВО": Зеленский сделал заявление о противодействии новым ракетам РФ

Зеленский сделал заявление о противодействии новым ракетам РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

Существуют конкретные системы, которые могут сработать против новых баллистических ракет РФ

Давление на Россию нужно усиливать на всех направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В частности, обсуждалась тема противодействия новым баллистическим ракетам РФ. Об этом Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения в Telegram.

Президент Украины поблагодарил за организацию внеочередного заседания Совета Украина - НАТО, которое состоялось по запросу украинской стороны. Во время заседания была представлена подробная информация о применении Россией новой баллистической ракеты по Днепру.

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Также Владимир Зеленский обсудил с Генсеком НАТО возможные меры реагирования, в частности необходимость усиления системы противовоздушной обороны Украины.

"Я назвал конкретные системы ПВО, которые нам нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть у партнеров. И очень важно: решение саммита НАТО в Вашингтоне по ПВО и по другим поставкам для фронта до сих пор не реализованы полностью, мы очень ожидаем этого, и это значительно влияет на мотивацию, на моральное состояние наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что недавнее разрешение на нанесение дальнобойных ударов по военным объектам в России дало положительный результат, но давление на РФ нужно сохранять и усиливать на разных уровнях, чтобы она почувствовала все последствия войны.

"Обсудили контакты с нашими партнерами - с Америкой и другими, нашу скоординированную работу с ними ради выполнения того, о чем мы уже договаривались, и ради нужного дополнительного усиления - и военного, и политического", - сказал Зеленский.

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Отдельно глава государства подчеркнул важность приглашения Украины в НАТО как стратегического политического шага, которого заслуживают украинцы и который может стать весомой поддержкой.

Что известно о ракетном комплексе "Кедр" / Инфографика: Главред

Удар по Украине ракетой "Орешник" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин и военное командование продолжают активно комментировать запуск баллистической ракеты "Орешник", осуществленный 21 ноября. Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия может в ближайшее время провести дополнительные испытания этого или подобного вооружения, стремясь достичь подобного пропагандистского эффекта.

Кроме того ракета, которая попала по Днепру, имела несколько боеголовок, но они были фиктивными, без взрывчатки, что объясняет незначительные повреждения. В Reuters со ссылкой на источники в украинском правительстве подтвердили, что ущерб от удара был минимальным именно из-за использования учебных боеголовок.

Политический эксперт Максим Разумный считает, что запуск "Орешника" носил демонстративный характер. На фоне успехов украинской ПВО, которая эффективно уничтожает большинство российских ракет, Кремль решил испытать экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, пытаясь показать наличие "стратегических козырей".

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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