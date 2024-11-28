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"Мне тяжело жить в страхе": Владимир Дантес рассказал имеет ли бронь

Элина Чигис
28 ноября 2024, 16:25
105
Владимир Дантес собрался и пошел в военкомат.
Владимир Дантес
Владимир Дантес сейчас не имеет брони / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Дантес

Кратко:

  • Дантес опровергает слухи о бронировании от службы по договоренности
  • Звезда дважды был в военкомате, и прошел все необходимые процедуры

Украинский певец Владимир Дантес является мужчиной призывного возраста. Отвечая на общественную критику за то, что во время полномасштабной войны он не находится на службе, артист рассказал, есть ли у него бронь.

Так в интервью для подкаста hromadske "СучЦукрМуз" Дантес признался, что был в военкомате дважды.

Первый раз он пошел летом 2022 года для уточнения данных - на тот момент он был ограничено пригодным и прошел ВВК. Звезда отмечает - сделал это, потому что не хотел, чтобы про него говорили, будто у него есть какой-то "блат".

"Я пошел в военкомат, стоял 8 часов в очереди, чтобы взять бумажку на ВВК. Полтора месяца проходил ВВК. Ходил везде. Да, где-то меня пропускали без очереди, это бонус. Но я понимаю, почему я это сделал (пошел в военкомат - прим. редактора). Мне страшно, что где-то выплывет, что за меня кто-то пошёл и договорился", - отмечает Дантес.

Позже он снова явился в военкомат, встал на учёт. Артист отмечает - сейчас брони не имеет, повесток на данный момент не получал.

"Мне тяжело жить в страхе. Я боялся идти в военкомат, но переборол этот страх. Два раза пошел и со мной всё ок. Я стою на учёте. Всё. У меня все бумажки есть. Не было брони. Я просто пошёл", - говорит Владимир Дантес.

Смотрите видео интервью Владимира Дантеса:

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Кто такой Владимир Дантес?

Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

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