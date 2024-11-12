"Мир тесный": Дорофеева и Дантес встретились впервые за долгое время

Кратко:
- Надя Дорофеева и Владимир Дантес публично встретились
- С кем звезды были на светском мероприятии
Украинская певица Надя Дорофеева и ее бывший муж Владимир Дантес встретились впервые за долгое время на одном из мероприятий.
Как сообщает издание "Viva" в соцсетях, бывшие супруги посетили выставку картин и арт-объектов украинского артиста Monatik под названием The Views.
"Мир тесный: Надя Дорофеева и Миша Кацурин встретились с Вовой Дантесом и Дашей Кацуриной на светском мероприятии", - написало СМИ.
На событие Дорофеева и Дантес пришли со своими половинками Мишей и Дашей Кацуриными, которые ранее были супругами.
Отметим, артисты не дают комментариев о своем разводе, но в своих соцсетях охотно показывают новые отношения.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, российский певец Филипп Киркоров попал в новый скандал и россияне хотят выгнать его со сцены. Во время концерта любитель диктатора Путина танцевал и менял наряды прямо на сцене, но в один момент, когда ему подавали микрофон стало понятно, что играет запись песни.
А также недавно Ани Лорак показала редкий снимок с мамой Жанной Линьковой. Как сообщила Лорак, ее маме исполнилось 76 лет, женщины на фото держались за руки.
Вас может заинтересовать:
- "Лучше не влезать": у мужа Тони Паперной серьезные проблемы
- Россияне рвут и мечут: Валерий Меладзе принял важное решение - что произошло
- Молчун Игорь Николаев публично отверг жену - что произошло
Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред