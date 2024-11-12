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"Мир тесный": Дорофеева и Дантес встретились впервые за долгое время

Элина Чигис
12 ноября 2024, 23:31
347
Состоялась редкая встреча бывших супругов.

Дима Monatik, Владимир Дантес, Надя Дорофеева
Дантес и Дорофеева на выставке Монатика / коллаж: Главред, фото: instagram.com Монатик, Надя Дорофеева
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Кратко:

  • Надя Дорофеева и Владимир Дантес публично встретились
  • С кем звезды были на светском мероприятии

Украинская певица Надя Дорофеева и ее бывший муж Владимир Дантес встретились впервые за долгое время на одном из мероприятий.

видео дня

Как сообщает издание "Viva" в соцсетях, бывшие супруги посетили выставку картин и арт-объектов украинского артиста Monatik под названием The Views.

"Мир тесный: Надя Дорофеева и Миша Кацурин встретились с Вовой Дантесом и Дашей Кацуриной на светском мероприятии", - написало СМИ.

На событие Дорофеева и Дантес пришли со своими половинками Мишей и Дашей Кацуриными, которые ранее были супругами.

Отметим, артисты не дают комментариев о своем разводе, но в своих соцсетях охотно показывают новые отношения.

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Отметим, как сообщал Главред, российский певец Филипп Киркоров попал в новый скандал и россияне хотят выгнать его со сцены. Во время концерта любитель диктатора Путина танцевал и менял наряды прямо на сцене, но в один момент, когда ему подавали микрофон стало понятно, что играет запись песни.

А также недавно Ани Лорак показала редкий снимок с мамой Жанной Линьковой. Как сообщила Лорак, ее маме исполнилось 76 лет, женщины на фото держались за руки.

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Кто такая Надя Дорофеева?

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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