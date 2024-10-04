Историческое повышение налогов: комитет Рады поддержал законопроект

Часть норм вступит в действие задним числом, то есть с 01 октября.

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Повышение налогов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Налоговый комитет поддержал ко второму чтению законопроект об историческом увеличении налогов №11416-д. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, решение поддержало 19 членов комитета, воздержались - 3, против - 1.

Он также добавил, что правительство отказалось отсрочить нововведение на 1 ноября или частично заменить на повышение НДС.

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Список основных решений:

оставили увеличение военного сбора с 1,5% до 5%;

внедрение ВС для ФЛП;

50% налог на банки;

увеличение минимального налогового обязательства для земель;

25% ПП (налог на прибыль) для финкомпаний;

переход на помесячную отчетность по налогу на доходы физических лиц;

увеличение ренты на добычу щебня.

"Рассмотрение в зале на следующей неделе, подпишут его уже во второй половине октября, но часть норм вступит задним числом, с 01 октября", - добавил Железняк.

Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Повышение налогов в Украине - что известно

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект № 11416-д, который предусматривает повышение налогов в Украине. За соответствующее решение проголосовали 241 народный депутат.

Также известно, что в Украине планируют ввести налогообложение на все посылки из-за рубежа, в том числе и на те, которые стоят менее 150 евро. Народные депутаты уже разрабатывают соответствующий законопроект.

Кроме того, в 2024 году в Украине владельцы относительно больших квартир и частных домов должны уплатить налоги на недвижимость. Максимальный размер налога составляет 100,5 грн за каждый "лишний" квадратный метр.

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