Историческое повышение налогов: комитет Рады поддержал законопроект

Налоговый комитет поддержал ко второму чтению законопроект об историческом увеличении налогов №11416-д. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, решение поддержало 19 членов комитета, воздержались - 3, против - 1.
Он также добавил, что правительство отказалось отсрочить нововведение на 1 ноября или частично заменить на повышение НДС.
Список основных решений:
- оставили увеличение военного сбора с 1,5% до 5%;
- внедрение ВС для ФЛП;
- 50% налог на банки;
- увеличение минимального налогового обязательства для земель;
- 25% ПП (налог на прибыль) для финкомпаний;
- переход на помесячную отчетность по налогу на доходы физических лиц;
- увеличение ренты на добычу щебня.
"Рассмотрение в зале на следующей неделе, подпишут его уже во второй половине октября, но часть норм вступит задним числом, с 01 октября", - добавил Железняк.
Кто такой Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
Повышение налогов в Украине - что известно
Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект № 11416-д, который предусматривает повышение налогов в Украине. За соответствующее решение проголосовали 241 народный депутат.
Также известно, что в Украине планируют ввести налогообложение на все посылки из-за рубежа, в том числе и на те, которые стоят менее 150 евро. Народные депутаты уже разрабатывают соответствующий законопроект.
Кроме того, в 2024 году в Украине владельцы относительно больших квартир и частных домов должны уплатить налоги на недвижимость. Максимальный размер налога составляет 100,5 грн за каждый "лишний" квадратный метр.
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