Рада проголосовала в первом чтении за повышение налогов для украинцев: что изменится

Законопроект о повышении налогов рассмотрят в Верховной Раде в середине октября, сейчас идет процесс подачи правок, отметил нардеп Ярослав Железняк.

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Рада проголосовала за повышение налогов - что изменится / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Ярослав Железняк/Telegram

Сегодня, 17 сентября, Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект № 11416-д, который предусматривает повышение налогов в Украине. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, законопроектом предусмотрено увеличение налогов в этом году на 58 млрд гривен и на 137 млрд гривен в следующем.

За соответствующее решение проголосовали 241 народный депутат.

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Что предусматривает законопроект о повышении налогов:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП;

авансовые взносы на АЗС;

1% на всех форм ФЛП 3-й группы;

25% прибыли на финучреждения;

помесячная отчетность НДФЛ (для эконом.бронирования);

50% налог на прибыль банков в 2024 году.

"Так как до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет "задним числом" с 01 октября", - написал Железняк.

Он также добавил, что в ходе голосования в Верховной Раде депутаты провалили сокращенную процедуру по правкам к законопроекту.

"Сейчас подача правок и где-то в середине октября второе чтение", - резюмировал нардеп.

Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, налоговый комитет Верховной Рады одобрил для повторного чтения первую версию правительственного законопроекта о повышении налогов (№11416-д), сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Тем временем Киев готовится к обсуждению с Международным валютным фондом, который может призвать ускорить девальвацию гривны, снизить процентные ставки и усилить меры по сбору налогов для покрытия бюджетного дефицита. Как отмечает Bloomberg, фонд планирует начать конкретные переговоры при обсуждении расширенного финансирования для Украины на этой неделе, однако украинская сторона не желает девальвировать национальную валюту.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что курс доллара до конца 2024 года останется на уровне 42,5 гривны за доллар.

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