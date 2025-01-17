"РФ просто не выдержит": Запад заинтересован в победе Украины - генерал-майор СБУ

Россия не может развиваться без снятия санкций, а снятию таких ограничений должно что-то предшествовать - Москва должна пойти на уступки.

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Запад заинтересован в победе Украины, отмечает Ягун/ коллаж: Главред, фото: Главред, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Основные тезисы Ягуна:

Запад заинтересован в победе Украины

РФ не может развиваться без снятия санкций

Украине надо удержать единство, если мы это сделаем, РФ просто не выдержит

Западные страны заинтересованы в том, чтобы Украина победила в войне, потому что они вкладывают сюда колоссальные деньги. Допустить, чтобы эти деньги исчезли впустую, им точно невыгодно.

Такое мнение высказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун во время чата на Главреде. Он добавил, что, к тому же, даже если Украина не будет в НАТО или Евросоюзе, она все равно является той буферной зоной, которая держит монстра дальше от цивилизованных стран.

"Подчеркиваю, без снятия санкций Россия не сможет развиваться. А снятию санкций должно что-то предшествовать - Москва должна пойти на определенные уступки: или на освобождение наших территорий, или принятие тех или иных требований, которые выдвигают западные страны", - отметил Ягун.

По его словам, сложилась патовая ситуация, здесь все, как в соревновании "кто первый моргнет глазами". Он отметил, что у Украины ситуация более выгодная, даже несмотря на давление России: у нас и с экономикой благодаря нашим партнерам более-менее нормально, и с вооружением в последний период так же, и партнеров у нас много.

"Украина уже не та страна, которая была даже три года назад. Нам нужно просто удержать единство, и, если мы это сделаем, Россия просто не выдержит. Продолжается игра в длинную, это марафон, не спринт. И сейчас именно тот момент, когда у Украины должно открыться новое дыхание, и она неспешно и спокойно, без рывков, должна дойти до победы", - подытожил Ягун.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ISW отметили, что украинские военные продвинулись на Курщине. Защитникам Украины удалось продвинуться на своем главном выступлении на фоне боев в этом районе.

Напомним, аналитики ISW отметили, что к середине апреля военный контингент КНДР на Курщине может быть уничтожен. Северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, несут критически высокие потери.

Также ранее сообщалось, что оккупанты разрушили часть позиций ВСУ под Покровском. В Лисовке, Зеленом, Шевченко и Нововасильевке на Покровском направлении продолжаются бои.

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Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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