Украинские военные продвинулись на Курщине: в ISW рассказали подробности

Украинские военные в рамках операции в Курской области страны-агрессора России 16 января продвинулись на своем главном выступлении на фоне боев в этом районе.

Российские войска несут потери во время боевых столкновений, в частности, много потерь несут силы КНДР, которые воюют на стороне РФ. Об этом отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Согласно геолокационным кадрам, которые были опубликованы 15 января, недавно украинские силы продвинулись от международной границы до центральной части села Успеновка (к югу от Кореневого и сразу за российско-украинской границей).

Российский военный корреспондент утверждал, что российским войскам якобы удалось продвинуться на север и северо-восток от Махновки (к югу от Суджи). Однако аналитики ISW не обнаружили подтверждения этого заявления. Другой российский источник признал, что ВСУ контратаковали позиции россиян возле Махновки.

Как сообщал Главред, бывший замглавы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, как Украина изменила правила игры на Курщине. Россия уже не может диктовать условия через захваченные территории.

Также ранее Ягун отмечал, что ВСУ заходят в тыл врага на Курщине. Правильная тактика украинских военных позволяет им неожиданно для врага захватывать новые территории РФ.

Напомним, аналитики ISW отметили, что к середине апреля военный контингент КНДР на Курщине может быть уничтожен. Северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, испытывают критически высокие потери.

