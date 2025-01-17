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Украинские военные продвинулись на Курщине: в ISW рассказали подробности

Алёна Воронина
17 января 2025, 08:39
434
Защитникам Украины удалось продвинуться на своем главном выступлении на фоне боев в этом районе.
Украинские военные продвинулись на Курщине: в ISW рассказали подробности
Украинские военные продвинулись на Курщине/ коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, 31-я отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • Украинские военные продвинулись в Курской области
  • Им удалось продвинуться вперед на своем главном выступлении на фоне боев в этом районе

Украинские военные в рамках операции в Курской области страны-агрессора России 16 января продвинулись на своем главном выступлении на фоне боев в этом районе.

Российские войска несут потери во время боевых столкновений, в частности, много потерь несут силы КНДР, которые воюют на стороне РФ. Об этом отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Согласно геолокационным кадрам, которые были опубликованы 15 января, недавно украинские силы продвинулись от международной границы до центральной части села Успеновка (к югу от Кореневого и сразу за российско-украинской границей).

Российский военный корреспондент утверждал, что российским войскам якобы удалось продвинуться на север и северо-восток от Махновки (к югу от Суджи). Однако аналитики ISW не обнаружили подтверждения этого заявления. Другой российский источник признал, что ВСУ контратаковали позиции россиян возле Махновки.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, бывший замглавы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, как Украина изменила правила игры на Курщине. Россия уже не может диктовать условия через захваченные территории.

Также ранее Ягун отмечал, что ВСУ заходят в тыл врага на Курщине. Правильная тактика украинских военных позволяет им неожиданно для врага захватывать новые территории РФ.

Напомним, аналитики ISW отметили, что к середине апреля военный контингент КНДР на Курщине может быть уничтожен. Северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, испытывают критически высокие потери.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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