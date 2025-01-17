Что будет, если есть бананы каждый день: насколько калорийный фрукт

Банан - один из самых полезных фруктов. Он обладает умеренной сладостью и содержит много необходимых организму питательных веществ.

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Что будет, если есть бананы каждый день / коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube-канала "Здоровый Человек"

Вы узнаете:

Бананы могут помочь, когда вы больны

Бананы могут помочь в потере веса

Факты о бананах, которые мотивируют вас их есть

Бананы подарят вам радость

Бананы являются очень полезными фруктами. Они содержат много питательных веществ и являются отличным выбором для здорового питания, пишет verywellhealth.com.

Автор YouTube-канала "Здоровый Человек" также рассказала, что будет, если есть бананы каждый день.

Специалисты определили самые важные преимущества бананов, когда их употребление может быть особенно полезным.

Бананы могут помочь, когда вы больны. Бананы обладают мягким вкусом и мягкой текстурой, которые легко усваиваются. Они также содержат множество витаминов и минералов, которые помогут вам насытиться, не занимая много места в желудке.

Бананы могут помочь в потере веса. Включение большего количества бананов в свой рацион может быть хорошей идеей, если вы пытаетесь похудеть. Они от природы сладкие, что может помочь удовлетворить некоторую тягу к сладкому, особенно ночью. Они также содержат клетчатку и резистентный крахмал, которые помогают вам насыщаться, не повышая уровень сахара в крови. Чем зеленее банан, тем больше в нем резистентного крахмала.

Кроме того, бананы содержат антиоксиданты, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса и повреждений, способствующих развитию болезней.

Также бананы отлично подходят для восстановления после тренировок, поскольку они содержат магний и калий - два электролита, в которых спортсмены часто нуждаются в пополнении после интенсивной тренировки.

Как уточняет врач из США Люсия Гарсия, бананы - не калорийны (сравнительно с многими другими продуктами). Один банан среднего размера весит около 100 граммов и содержит около 80 калорий, пишет Quora.

"Съедание 2-3 бананов в день не сделает вас толстым", - заявляет врач.

Факты о бананах, которые мотивируют вас их есть

Бананы богаты углеводами и являются лучшим источником калия и витамина А.

Банан имеет низкий гликемический индекс - 51.

100 граммов банана содержат:

75 граммов воды,

1,32 грамма белка,

0,58 грамма жира,

19,3 грамма углеводов,

0,82 мг пищевых волокон,

9,3 мг кальция,

8,5 мг фосфора,

0,55 мг железа,

0,24 мг каротина,

10,3 мг витамина B,

6 мг витамина B20,

0,78 мг ниацина.

Бананы подарят вам радость

Кроме того бананы содержат триптофан, который при попадании в организм превращается в серотонин. Серотонин помогает естественным образом регулировать настроение, может сделать людей расслабленными и счастливыми. Поэтому бананы называют "счастливыми фруктами".

Бананы известны высоким содержанием калия, который положительно влияет на обеспечение и восстановление энергии.

"2-3 банана могут обеспечить достаточно энергии для 2 часов энергичных упражнений. Неудивительно, что многие известные спортсмены предпочитают бананы", - заключила врач.

Смотрите видео о том, что будет, если есть бананы каждый день

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Какие есть виды бананов? Во многих странах бананы являются одним из основных источников питания. Съедобные сорта бананов условно делятся на две основные группы: десертные, употребляемые главным образом в сыром или сушеном виде, и плантайны (или платано), которые перед употреблением требуют термической обработки. Мякоть десертных сортов очень сладкая на вкус, содержит большое количество углеводов, витамина C и некоторые необходимые для организма минеральные вещества, такие как фосфор, железо, калий, кальций и магний.

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