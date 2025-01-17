Как быстро успокоить собаку: дрессировщик раскрыл секрет

Дрессировщик отметил, что этот метод позволяет собакам отвлечься. По его словам, научить питомца этой команде довольно легко.

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Как быстро успокоить собаку / коллаж: Главред, фото: скриншот с tiktok.com/@dogtrainerofficial, YouTube-канала "OH MY DOG!"

Вы узнаете:

В чем суть метода

Нужно ли поощрять собаку лакомством

Иногда собаки могут быть непослушными, а команды хозяина не выполняются. Тем не менее есть простой способ, который поможет успокоить питомца за считанные секунды, пишет Express.

Автор YouTube-канала "OH MY DOG!" также рассказал, как научить собаку успокаиваться и отдыхать.

Опытный дрессировщик Сэм Хоук на своей странице в соцсети TikTok рассказал, как легко успокоить собаку, если она слишком активная. Для этого достаточно использовать команду "Место".

Дрессировщик отметил, что этот метод позволяет собакам отвлечься. По его словам, научить питомца этой команде довольно легко.

Сперва Хоук советует установить приподнятую кровать, на которой будет точно обозначено место для собаки. Каждый раз, когда питомец забирается на нужное место, ее нужно угощать вкусным лакомством. Важно повторять это упражнение как можно чаще, чтобы у собаки выработалась привычка.

Поскольку выполнение задания закрепляет у собаки связь между кроватью и лакомствами, дрессировщик предлагает ввести словесный сигнал "Место". Он подчеркнул, что с каждым успехом питомец будет становиться спокойнее и увереннее.

После этого дрессировщик предлагает перейти на "новый уровень". Для этого поощрять собаку лакомством нужно только в том случае, если она ведет себя спокойно и слушается хозяина.

Хоук рекомендует использовать больше зрительного контакта с собакой и постепенно увеличивать время, которое собака проводит на своем месте. После таких тренировок можно добавить отвлекающие факторы, чтобы смоделировать реальные ситуации.

Дрессировщик заверяет, что освоив такую технику, собаку можно будет успокоить всего за считанные секунды.

Смотрите видео о том, как быстро успокоить собаку

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