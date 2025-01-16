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Алла Пугачева приняла важное решение насчет родственников - детали

Элина Чигис
16 января 2025, 22:21
142
Алла Пугачева решила не оплачивать уход за могилой ее брата.
Алла Пугачева
Алла Пугачева не оплачивает некоторые услуги в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

  • Алла Пугачева больше не платит за уход за могилы родственников
  • Жена ее племянника пожаловалась на певицу

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и больше не живет в стране-оккупанте, перестала оплачивать услуги по уходу за Кузьминским кладбищем, где похоронены ее родители, бабушка и брат.

Как рассказала жена ее племянника Владислава Гузель российским пропагандистам, могилы стали заброшенными.

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Гузель заявила, что "вопрос с могилами открыт", хотя, по ее словам, они делают все необходимое.

"Мы восстановили документы, осталось только подъехать и поставить подпись Алле Борисовне, но у них нет времени", - поплакалась Гузель.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.

А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.

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Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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