Алла Пугачева публично обратилась к мужу Кристины Орбакайте - причина

Алла Пугачева отреагировала на событие в семье ее дочери.

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Алла Пугачева прокомментировала пост Кристины Орбакайте/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

Кристина Орбакайте поздравила мужа с праздником

Алла Пугачева не осталась в сторонке

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, опубликовала поздравление для своего мужа – бизнесмена Михаила Земцова.

Как стало известно из соцсетей Орбакайте, Михаилу исполнилось 47 лет.

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По этому поводу Кристина показала снимок с ним, на который отреагировала и ее мама – российская певица Алла Пугачева.

"Поздравляем!" - написала Примадонна.

Отметим, Кристина и Михаил познакомились 21 год назад в Майами, пара воспитывает общую дочь – Клавдию.

Алла Пугачева поздравила Михаила Земцова / фото: скрин instagram.com, Кристина Орбакайте

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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