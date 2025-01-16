Алла Пугачева публично обратилась к мужу Кристины Орбакайте - причина

Кратко:
- Кристина Орбакайте поздравила мужа с праздником
- Алла Пугачева не осталась в сторонке
Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, опубликовала поздравление для своего мужа – бизнесмена Михаила Земцова.
Как стало известно из соцсетей Орбакайте, Михаилу исполнилось 47 лет.
По этому поводу Кристина показала снимок с ним, на который отреагировала и ее мама – российская певица Алла Пугачева.
"Поздравляем!" - написала Примадонна.
Отметим, Кристина и Михаил познакомились 21 год назад в Майами, пара воспитывает общую дочь – Клавдию.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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