Кристина Орбакайте окончательно отказалась от РФ - Пугачева отреагировала

Кристина Орбакайте празднует Рождество.

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Кристина Орбакайте вышла на связь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

Кристина Орбакайте показалась в церкви

Певица сняла видео на фоне "Щедрика"

Российская певица Кристина Орбакайте, которая уехала жить в США и отказалась выступать в стране-оккупанте РФ, показала, как она побывала с дочерью Клавдией в церкви на Рождество.

На своей странице в Instagram певица опубликовала видео из церкви, на фоне которого звучал "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича. Вероятно, артистка окончательно отказывается от всех традиций РФ, ведь россияне празднуют Рождество 7 января.

видео дня

"Девушки-католички. Счастливого Рождества", – написала Кристина в описании.

Фанаты звезды моментально отреагировали на видео и высказали свое мнение, а также мама Орбакайте – Алла Пугачева поставила лайк.

"Это песня украинского композитора Николая Леонтовича",

"Это всего-навсего ремейк "Щедрика" гениального украинского композитора Леонтовича, который, к сожалению, был убит чекистами в 1921 году",

"И прекрасный "Щедрик", – написали поклонники.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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