Кристина Орбакайте окончательно отказалась от РФ - Пугачева отреагировала

Кратко:
- Кристина Орбакайте показалась в церкви
- Певица сняла видео на фоне "Щедрика"
Российская певица Кристина Орбакайте, которая уехала жить в США и отказалась выступать в стране-оккупанте РФ, показала, как она побывала с дочерью Клавдией в церкви на Рождество.
На своей странице в Instagram певица опубликовала видео из церкви, на фоне которого звучал "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича. Вероятно, артистка окончательно отказывается от всех традиций РФ, ведь россияне празднуют Рождество 7 января.
"Девушки-католички. Счастливого Рождества", – написала Кристина в описании.
Фанаты звезды моментально отреагировали на видео и высказали свое мнение, а также мама Орбакайте – Алла Пугачева поставила лайк.
"Это песня украинского композитора Николая Леонтовича",
"Это всего-навсего ремейк "Щедрика" гениального украинского композитора Леонтовича, который, к сожалению, был убит чекистами в 1921 году",
"И прекрасный "Щедрик", – написали поклонники.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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