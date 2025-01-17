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До чего же он вкусный: салат, который сметают всегда первым - рецепт

Мария Тупик
17 января 2025, 10:25
183
Готовим рецепт легкого салата.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Легкий рецепт салата за 5 минут
Легкий рецепт салата за 5 минут / Коллаж Главред, фото goodfon.ru

Готовим потрясающий салат с ветчиной и сыром на ваш праздничный стол. Удивительно вкусный и простой рецепт, который займет у вас всего 10 минут времени на приготовление.

Такой потрясающий салат можно готовить и с ветчиной, и с копченым филе.

Салат с ветчиной - рецепт

Вам понадобится:

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  • Твёрдый сыр - 200 грамм
  • Красный сладкий перец - 1 штука
  • Ветчина - 300 грамм
  • Оливки или маслины - по вкусу
  • Консервированный ананас - 1 банка
  • Зеленый лук
  • Майонез
  • Соль - по вкусу

Брусочек голландского сыра порезать на кубики и отправить в салатник.

Моем сладкий перец, удаляем все семена и нарезаем кубиками.

Ветчину или копченую грудку порезать небольшими кубиками.

Слить всю жидкость с оливок или маслин и добавить к салату. По желанию можно порезать.

6-7 колечек консервированного ананаса порезать на кубики и добавить к салату.

Легкий рецепт салата
Легкий рецепт салата / goodfon.ru

Посолить салат, заправить майонезом и перемешать.

Переложить салат в красивое блюдо для подачи.

Помыть несколько веточек зеленого лука, мелко порезать и украсить салат.

Подаем салат к столу сразу, добавив гренки или свежий багет.

Смотрите видео, как готовить вкусный салат с ветчиной и ананасами - рецепт:

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