До чего же он вкусный: салат, который сметают всегда первым - рецепт

Готовим потрясающий салат с ветчиной и сыром на ваш праздничный стол. Удивительно вкусный и простой рецепт, который займет у вас всего 10 минут времени на приготовление.
Такой потрясающий салат можно готовить и с ветчиной, и с копченым филе.
Салат с ветчиной - рецепт
Вам понадобится:
- Твёрдый сыр - 200 грамм
- Красный сладкий перец - 1 штука
- Ветчина - 300 грамм
- Оливки или маслины - по вкусу
- Консервированный ананас - 1 банка
- Зеленый лук
- Майонез
- Соль - по вкусу
Брусочек голландского сыра порезать на кубики и отправить в салатник.
Моем сладкий перец, удаляем все семена и нарезаем кубиками.
Ветчину или копченую грудку порезать небольшими кубиками.
Слить всю жидкость с оливок или маслин и добавить к салату. По желанию можно порезать.
6-7 колечек консервированного ананаса порезать на кубики и добавить к салату.
Посолить салат, заправить майонезом и перемешать.
Переложить салат в красивое блюдо для подачи.
Помыть несколько веточек зеленого лука, мелко порезать и украсить салат.
Подаем салат к столу сразу, добавив гренки или свежий багет.
Смотрите видео, как готовить вкусный салат с ветчиной и ананасами - рецепт:
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