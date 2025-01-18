Разметут за 1 секунду: шикарный крабовый рулет - рецепт за 5 минут

Очень вкусная закуска - рулет из крабовых палочек. Простой и легкий рецепт.

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Закуска с крабовыми палочками - рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon.ru

Приготовим удивительно вкусную закуску на каждый день. Такой рецепт настолько простой, что варить ничего не нужно.

Крабовый рулет в вафле можно приготовить всего за 5 минут, но наслаждения получите массу.

Крабовый рулет - рецепт закуски

Вам понадобится:

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Квадратные большие вафли - 2-3 шт

Плавленые сырки - 4 шт

Крабовые палочки или крабовое мясо - 1 упаковка

Сметана или майонез - по вкусу

Перец - по вкусу

Чеснок - 1 зубчик

Вафли для закуски из крабовых палочек выбираем как для вафельного торта. Желательно квадратной формы.

Сделаем для закуски заправку. Для этого выбираем сметану или майонез по вкусу.

К сметане или майонезу выдавить 1 зубчик чеснока и немного добавить перца по вкусу. Перемешать заправку.

Смазать вафлю заправкой из сметаны или майонеза.

Отдельно натереть на мелкой терке плавленый сырок и посыпать наш будущий рулет.

Очень вкусная закуска из крабовых палочек - рецепт / goodfon.ru

Далее натереть на терке крабовые палочки, также обильно посыпать рулет.

Для вкуса можно добавить еще тертый сыр Пармезан.

Аккуратно сворачиваем крабовый рулет, можно отправить в холодильник на 15-20 минут пропитаться.

Нарезаем порционно рулет и подаем к столу закуску из крабовых палочек.

Смотрите видео, как готовить рулет из крабовых палочек рецепт:

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Кто такая gubenia.sofiia? gubenia.sofiia - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На gubenia.sofiia подписаны более 85 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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