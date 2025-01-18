Разметут за 1 секунду: шикарный крабовый рулет - рецепт за 5 минут

Приготовим удивительно вкусную закуску на каждый день. Такой рецепт настолько простой, что варить ничего не нужно.
Крабовый рулет в вафле можно приготовить всего за 5 минут, но наслаждения получите массу.
Крабовый рулет - рецепт закуски
Вам понадобится:
- Квадратные большие вафли - 2-3 шт
- Плавленые сырки - 4 шт
- Крабовые палочки или крабовое мясо - 1 упаковка
- Сметана или майонез - по вкусу
- Перец - по вкусу
- Чеснок - 1 зубчик
Вафли для закуски из крабовых палочек выбираем как для вафельного торта. Желательно квадратной формы.
Сделаем для закуски заправку. Для этого выбираем сметану или майонез по вкусу.
К сметане или майонезу выдавить 1 зубчик чеснока и немного добавить перца по вкусу. Перемешать заправку.
Смазать вафлю заправкой из сметаны или майонеза.
Отдельно натереть на мелкой терке плавленый сырок и посыпать наш будущий рулет.
Далее натереть на терке крабовые палочки, также обильно посыпать рулет.
Для вкуса можно добавить еще тертый сыр Пармезан.
Аккуратно сворачиваем крабовый рулет, можно отправить в холодильник на 15-20 минут пропитаться.
Нарезаем порционно рулет и подаем к столу закуску из крабовых палочек.
Смотрите видео, как готовить рулет из крабовых палочек рецепт:
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gubenia.sofiia - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На gubenia.sofiia подписаны более 85 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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