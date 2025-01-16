Фантастически быстрый рецепт: удивительно вкусная намазка за 5 минут

Готовим быструю и очень вкусную закуску за 10 минут. Невероятный рецепт.

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Быстрая закуска за 5 минут рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon.ru

Готовим вкуснейшую намазку за 5 минут. Быстро, легко и просто, но гости останутся в восторге.

Намазка получается очень вкусной. Такой рецепт понравится любой хозяйке, ведь готовить его очень просто.

Быстрый рецепт намазки за 5 минут - как готовить:

Вам понадобится:

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Яйца - 2 шт

Свежий огурец - 1 шт

Тунец - 1 банка

Лук

Крем-сыр

Отварить яйца до готовности, остудить, почистить и отправить в блендер.

Помыть и порезать 1 огурец, также добавить в блендер.

Добавляем в блендер свежий лук.

Взбить блендером все ингредиенты и переложить в тарелку.

С тунца слить жидкость, добавить к будущей намазке.

Также добавить в тарелку крем-сыр и половину салатного лука.

Перемешать хорошо намазку, по вкусу посолить.

Такая вкусная намазка хорошо будет сочетаться с гренками или багетом.

Украсить гренки с намазкой из тунца веточкой укропа и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить намазку из тунца - рецепт:

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Кто такая gubenia.sofiia? gubenia.sofiia - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На gubenia.sofiia подписаны более 85 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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