Фантастически быстрый рецепт: удивительно вкусная намазка за 5 минут

Готовим вкуснейшую намазку за 5 минут. Быстро, легко и просто, но гости останутся в восторге.
Намазка получается очень вкусной. Такой рецепт понравится любой хозяйке, ведь готовить его очень просто.
Быстрый рецепт намазки за 5 минут - как готовить:
Вам понадобится:
- Яйца - 2 шт
- Свежий огурец - 1 шт
- Тунец - 1 банка
- Лук
- Крем-сыр
Отварить яйца до готовности, остудить, почистить и отправить в блендер.
Помыть и порезать 1 огурец, также добавить в блендер.
Добавляем в блендер свежий лук.
Взбить блендером все ингредиенты и переложить в тарелку.
С тунца слить жидкость, добавить к будущей намазке.
Также добавить в тарелку крем-сыр и половину салатного лука.
Перемешать хорошо намазку, по вкусу посолить.
Такая вкусная намазка хорошо будет сочетаться с гренками или багетом.
Украсить гренки с намазкой из тунца веточкой укропа и подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить намазку из тунца - рецепт:
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gubenia.sofiia - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На gubenia.sofiia подписаны более 85 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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