Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?

Отсутствие выборов имеет серьезные последствия для общества. Однако во время войны есть множество нюансов, которые надо решить для их организации.

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Украинская сущность всегда заключалась в отличии от России, в частности в большей склонности к демократии / Коллаж Главред

За почти три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину вопрос очередных выборов периодически появляется в публичном пространстве. На этот раз поводом для очередной предвыборной дискуссии стали многочисленные заявления политиков о перспективах завершения войны в 2025 году, которые связаны с инаугурацией Дональда Трампа в США.

Параллельно с этим на Западе уже начинают говорить о том, что в Украине якобы начинается подготовка к выборам. В частности, по данным The Economist, региональные избирательные штабы начали работу над списками кандидатов. При этом президент Украины Владимир Зеленский в интервью Лексу Фридману заявил, что выборов в Украине не будет до конца войны - по его мнению, сначала должен быть "справедливый мир, а потом уже выборы", поскольку проведение выборов во время военного времени запрещает закон.

Главред выслушал две позиции относительно целесообразности проведения выборов во время войны и их вероятных последствий.

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Александр Доний политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Последняя баррикада"

С чем связаны дискуссии о проведении выборов во время войны и стоит ли вообще обсуждать этот вопрос, по крайней мере пока продолжается горячая фаза войны?

Украина после отказа от демократических процедур, в частности выборов, начала углублять свое поражение. Потому что внутреннее обустройство Украины как недемократического государства фактически помогает Путину и Кремлю.

Украинская сущность всегда заключалась в отличии от России, в частности в большей склонности к демократии. Возможно, демократия важна не для всех граждан, но для определенной части украинцев это сущностная и принципиальная ценность.

Отказ власти от выборов путем отступления от Конституции, безусловно, демотивирует часть общества. Этим, в свою очередь, можно объяснить уменьшение количества добровольцев и проблемы с мобилизацией, которая часто сопровождается некорректными действиями, как видно из видеоматериалов.

Это происходит потому, что в 2022 году люди массово шли защищать республику (согласно Конституции, Украина является парламентско-президентской республикой. - Главред), чувствуя по крайней мере иллюзию влияния на власть, которая регулярно обновлялась через выборы. Но сейчас даже этой иллюзии нет. Власть категорически отказалась проводить выборы во время войны, аргументируя это самой войной.

Напомню, что на самом деле в Украине шесть раз во время войны проводили выборы. Потому что у нас, когда это выгодно, говорят, что война длится 10 лет, а когда не выгодно, то вспоминают о войне только последние 2,5 или почти три года.

Война у нас продолжается с февраля 2014 года, то есть уже более 10 лет. Соответственно, за это время проходили выборы: дважды президентские, дважды в Верховную Раду, дважды в местные органы самоуправления. И когда они происходили, у нас уже были оккупированы такие города, как Симферополь, Севастополь, Луганск, Донецк. То есть президенты и Порошенко, и Зеленский избирались без участия избирателей из этих городов. Они уже были на тот момент оккупированы или российскими войсками, или пророссийскими формированиями с российским руководством. Тем не менее, мы считаем обоих президентов легитимными.

Согласно Конституции, выборы Верховной Рады и президента имеют разные условия. Выборы Верховной Рады не могут происходить во время действия военного положения. И здесь мы уже подходим к ситуации, когда война у нас продолжается с 2014 года, а с 2022 года началась новая фаза, когда было введено военное положение. В Конституции четко указано, что Верховная Рада не избирается во время действия военного положения. Это, конечно, парадоксальная ситуация, ведь если война будет длиться десятилетиями, это может означать, что у нас будет "вечная" власть. То есть "вечные" депутаты, которые могут заниматься только тем, как передать свое депутатство по наследству детям.

Отсутствие выборов имеет серьезные последствия для общества. Итак, мы можем не просто подозревать, а засвидетельствовать, что независимо от партийной принадлежности - к власти или к оппозиции - существует общее желание представителей политической элиты максимально долго избегать перевыборов. И это может длиться годами или даже десятилетиями, поскольку никто не может четко сказать, когда завершится война. Очевидно, что сказки о "две-три недели", "два-три месяца" или "до конца года", которые озвучивали представители власти или приближенные к ней лица, уже никого не убеждают.

Я неоднократно подчеркивал, что война может продолжаться, как минимум, до смерти Путина. Биологические часы, по среднестатистическим оценкам на тот момент, давали ему еще около 15 лет жизни. Сейчас эта оценка составляет примерно 13 лет. Представьте себе эти 13 лет без выборов. Власть этого хочет, но для общества отсутствие выборов будет приводить к снижению общественной мотивации защищать государство, к росту коррупции, а также к дальнейшему разрушению системы государственного управления. Можно ли провести выборы во время войны? Да, можно, но для этого нужно менять избирательное законодательство. Еще два года назад я подчеркивал необходимость подготовки к выборам и то, что нужно внести соответствующие изменения в законодательство. Ведь для проведения выборов во время войны государство должно обеспечить две чрезвычайно важные вещи: безопасность и справедливость участия граждан.

Эти два условия являются основополагающими. Однако, согласно действующему законодательству, если выборы объявить сейчас, оба эти условия не будут выполнены. Если бы власть думала о необходимости проведения выборов, она должна была бы начать подготовку к этому еще полтора-два года назад, внося изменения в избирательное законодательство.

Кто такой Александр Доний Александр (Олесь) Сергеевич Доний (род. 13 августа 1969, Киев) - украинский журналист, телеведущий, политик, общественный и культурный деятель. Народный депутат Украины 6-го и 7-го созывов. Председатель Художественного объединения "Последняя баррикада", председатель Центра исследований политических ценностей. Автор и ведущий многих телевизионных программ о культуре и национальной идее. Автор концепции "25 ступенек к общественному счастью".

К сожалению, дискуссия о том, стоит ли проводить выборы, является запоздалой. Выборы нужно было проводить раньше, подготовив соответствующие изменения в избирательное законодательство. Сейчас мы только обсуждаем, когда именно проводить выборы - через год, два или десять лет. Но время для дискуссий прошло.

В то же время, под угрозой выборов политические силы начинают задумываться над улучшением своей деятельности или обновлением команды. Сейчас такой угрозы нет. Без выборов коррупция будет только расти, а деструктивные процессы усиливаться.

Как вопросом выборов может воспользоваться Россия?

Путин имеет целью полное уничтожение Украины как государства. Если почитать его статью, там четко прослеживается идея ликвидации украинской государственности. Он и его подчиненные будут делать все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

Сейчас они считают, что нашли слабое место и пытаются "давить пальцем в рану". С формальной точки зрения легитимность президента Украины не ставится под сомнение согласно Конституции. Президент остается легитимным, ведь в Конституции четко указано, что он продолжает выполнять свои полномочия до момента вступления в должность нового президента.

Проблема заключается в другом: в Конституции не прописано, как проводить выборы в условиях военного положения. Очередные выборы, которые должны были состояться 30 марта прошлого года, были пропущены. Теперь, согласно закону, возможны только внеочередные выборы, которые могут быть объявлены только при определенных условиях, например, если президент подаст в отставку.

Итак, согласно Конституции, Зеленский может оставаться легитимным президентом на неопределенный срок: 20, 30, даже 40 лет, пока это будет позволять его биологический возраст. Важный вопрос заключается в другом: сколько лет это будет устраивать общество? На данный момент ситуация воспринимается большинством как приемлемая. Но будет ли это продолжаться долго?

Есть риск, что со временем общество может потерять поддержку государственности. Это и является частью сценария Путина: сделать так, чтобы украинцы начали ненавидеть собственное государство, подобно тому, как когда-то ненавидели другие государства, которые господствовали на этой территории. Если украинцы начнут воспринимать собственное государство как чужое, это станет катастрофой.

Какова вероятность проведения выборов в 2025 году?

Я не вижу никаких причин считать, что они станут реальностью, даже если Запад начнет давить на украинскую власть. В Европе существуют собственные кризисные проблемы, нет единого видения ситуации в Украине среди европейских элит. Также отсутствует общее понимание между европейскими и американскими лидерами. Таким образом, без внешнего давления украинская власть будет чувствовать себя уверенно и не будет спешить с выборами. А это значит, что ситуация будет только ухудшаться.

Владимир Фесенко Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

С чем связаны дискуссии о проведении выборов во время войны и стоит ли вообще обсуждать этот вопрос, по крайней мере пока продолжается горячая фаза войны?

Обсуждать выборы так или иначе будут, ведь для некоторых это политический интерес. По разным причинам. Кто-то уже думает не о войне, а о выборах, поскольку хочет возобновления политической жизни или же недоволен нынешней властью. Такие люди, без сомнения, будут думать о выборах.

То есть запретить разговоры о выборах невозможно. Нынешняя актуализация этих дискуссий связана с несколькими факторами. Это уже второй масштабный случай, когда тема выборов обсуждается так активно. Первый раз такая дискуссия была в конце 2025 года, в ожидании президентских выборов, когда вставал вопрос, стоит ли их проводить во время войны.

Сейчас ажиотаж вокруг выборов безусловно связан с Трампом и прогнозами относительно завершения войны. Вы, наверное, помните, как некоторые предсказывали завершение горячей фазы войны до 30 декабря, другие говорили о 20 или 25 января. Очевидно, что эти прогнозы не оправдались, но такие ожидания относительно быстрого завершения войны есть и у части общества. По данным некоторых социологических опросов, примерно 45-47% людей все еще верят в скорое завершение войны. У политиков, которые руководствуются инстинктами, такие ожидания еще сильнее: если выборы станут возможными, надо быть готовыми, чтобы не упустить время. Они начинают активизацию своей деятельности, даже если понимают, что выборы не состоятся в ближайшее время. Для некоторых это также политическая технология, которая позволяет держать своих сторонников в тонусе, не дать им "разбежаться" или перейти к другим силам. Это особенно важно сейчас, когда потенциально могут состояться местные выборы.

Кроме того, выборы - это вопрос финансов. Во время избирательных кампаний политические силы имеют возможность собирать средства, и для многих из них это является важным источником поддержки в условиях войны. Даже теоретическая возможность выборов стимулирует их к сбору финансов.

Главная причина нынешнего ажиотажа - ожидание завершения войны. Весной выборов точно не будет, ведь прогнозы о скором завершении войны не оправдываются. Но если Трампу удастся завершить войну весной, возможно, осенью будет отменено военное положение, и тогда проведение выборов станет реальным. Это, конечно, идеалистический сценарий, но определенная вероятность такого развития событий существует.

Относительно выборов: по Конституции Украины осенью должны состояться местные выборы. Если активная фаза войны завершится и военное положение будет отменено, то именно местные выборы должны быть проведены в первую очередь, по крайней мере на подконтрольных территориях. В некоторых регионах этот вопрос уже давно насущный из-за отсутствия кворума в местных советах и проблем с депутатским корпусом.

Президентские выборы также являются важным вопросом. С точки зрения экономии средств и организационных ресурсов возможно, что все выборы - местные, парламентские и президентские - будут проводиться одновременно. Однако общественные организации, которые занимаются избирательным процессом, относятся к такому подходу критически, ведь это может усложнить организацию выборов и создать дополнительные риски для манипуляций.

Спрос на обновление власти есть хотя бы у части общества. Вероятно, наши международные партнеры также будут настаивать на этом. Существуют даже слухи, что проведение выборов может быть частью мирных договоренностей.

Впрочем, главной проблемой остается проведение парламентских выборов, ведь они требуют серьезной организации и ресурсов.

Относительно президентских выборов, проблема возникает прежде всего с организацией голосования за рубежом. В частности, есть проблема обеспечения голосования для вынужденных переселенцев. Внутри Украины это менее критично, ведь они могут проголосовать по месту временного проживания, такая возможность сейчас есть. Главное - обновить Реестр избирателей, что потребует перерегистрации. Это может задержать подготовку к выборам, ведь, по разным оценкам, на обновление реестра нужно от нескольких недель до нескольких месяцев. Ведь часть избирателей осталась на оккупированных территориях, другие выехали за границу, а многие сменили место жительства в пределах Украины. Поэтому обновление реестра избирателей является критически важным.

Как вопросом выборов может воспользоваться Россия?

Мы уже видим, что одной из причин проведения выборов является необходимость снять основу для одной из мощных российских информационно-психологических операций. Речь идет о тезисе о якобы нелегитимности украинской власти, мол, выборы не проводили и тому подобное. Это важный аргумент в пользу выборов.

Однако существует проблема: во время переговоров Россия, вероятно, будет давить на Украину по нескольким ключевым направлениям. Среди основных требований могут быть:

Демилитаризация - сокращение украинских войск и вооружения.

- сокращение украинских войск и вооружения. "Денацификация" - легализация Московского патриархата, возвращение русского языка на официальный уровень, отмена закона о декоммунизации, отказ от героизации Степана Бандеры и тому подобное.

В частности, значительное внимание может быть уделено реабилитации и легализации пророссийских политических сил. Это один из главных потенциальных рисков. В обществе есть категорическая оппозиция к этому, ведь пророссийские партии, например ОПЗЖ и другие, уже запрещены.

Однако неизбежно возникнет дискуссия о том, стоит ли допускать к выборам лиц, которые избирались по спискам или представляли пророссийские политические силы. Пока законодательного запрета на участие таких лиц в выборах нет, хотя есть соответствующие законопроекты. Это будет очень острая и контроверсионная тема в подготовке к выборам.

Россия, со своей стороны, вероятно, будет требовать легализации пророссийских политических сил как одного из условий прекращения войны. Однако украинская делегация, скорее всего, будет категорически против. Дальнейший результат будет зависеть от военной ситуации, хода переговоров и позиции партнеров, в частности США, которые в целом поддерживают идею проведения выборов в Украине после войны.

Какова вероятность проведения выборов в 2025 году?

По оценкам различных мониторинговых организаций, которые занимаются избирательным процессом, а также политиков, депутатов и представителей ЦИК, для подготовки выборов нужно примерно полгода. Если, условно, война завершится весной, например, в апреле или мае, то, учитывая конституционные сроки проведения местных выборов, можно будет попытаться успеть подготовить все необходимое до конца года. Однако впереди много работы: принятие законодательных изменений, решение вопросов финансирования выборов, поиск ресурсов, обновление реестра избирателей и т.д. Основная проблема будет заключаться в организации голосования, особенно для тех, кто находится за рубежом, а также для военных.

Что касается военных, то если будет достигнуто устойчивое прекращение огня, демобилизация будет происходить постепенно, поэтапно. Одновременно мобилизовать всех невозможно, поэтому часть военных оставят для контроля ситуации. При этом большинство демобилизованных вернется к местам проживания, обновит свои данные в реестре избирателей и сможет проголосовать по месту регистрации. Часть военных будет голосовать по месту расположения своих частей. Таким образом, даже в сложных условиях организация выборов возможна, хотя и потребует значительных усилий.

Безусловно, потребность в выборах есть. В обществе существует запрос на обновление власти как на местном уровне, так и в парламенте. Кроме того, выборы не проводились своевременно из-за военного положения, и их необходимость становится очевидной после завершения войны. Если после войны исчезнут внешние и внутренние ограничения на проведение выборов, то общественность и оппозиция будут активно требовать их организации. Значительная часть общества, особенно после завершения войны, поддерживает идею выборов, ведь это отвечает запросу на обновление власти.

Во время войны проведение выборов невозможно из-за рисков безопасности, а также из-за угрозы внутреннего раскола. Однако после войны ситуация меняется, и выборы становятся важным механизмом стабилизации.

Одной из главных задач выборов является снятие социального и политического напряжения, которое накапливалось во время войны. После войны в обществе неизбежно возникнут споры относительно любого мирного соглашения, которое, вероятно, будет включать определенные уступки. По опросам, около трети населения критически относится к любым соглашениям с Россией.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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