Чем отличается рафинированное масло от нерафинированного: на каком нельзя жарить

Выбор растительного масла зависит от ваших целей.

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Чем отличается рафинированное масло от нерафинированного / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как делают нерафинированное и рафинированное масло

Как и где его использовать

Подсолнечное масло — это не только неотъемлемая часть кухни, но и важный элемент здорового питания. Чтобы понять, какое масло лучше брать: рафинированное или нерафинированное, нужно разобраться в их производстве и свойствах.

Главред расскажет об основных отличиях и случаях, когда каждый вид масла будет наиболее полезен.

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Производство и свойства масел

Нерафинированное масло получают методом холодного отжима. Сырье (подсолнечник, лен, оливки и др.) проходит только механическую фильтрацию, что позволяет сохранить:

натуральный вкус и запах;

насыщенный цвет;

полезные вещества, такие как витамины и фосфолипиды.

Однако у этого масла есть недостаток — оно имеет более короткий срок годности, а при нагревании может выделять вредные вещества, пишет АгроЗерноХолдинг.

Рафинированное масло, напротив, проходит химическую и термическую обработку. Оно теряет:

вкус и запах;

часть полезных веществ;

естественный цвет.

Результатом становится продукт с нейтральным вкусом и длительным сроком хранения. Это делает его удобным для кулинарии.

Какое масло лучше брать: рафинированное или нерафинированное?

Выбор зависит от ваших целей. Если масло используется для заправки салатов или в косметических целях, лучше выбрать нерафинированное. Для приготовления блюд на высокой температуре предпочтительнее рафинированное, так как оно не горит и не выделяет вредных веществ.

Чем заменить сливочное масло в блюдах инфографика / Главред

Можно ли готовить на нерафинированном масле?

Хотя нерафинированное масло полезнее, его лучше не использовать для жарки. При нагревании оно теряет свои ценные свойства и может выделять токсичные соединения. Поэтому его рекомендуют добавлять в готовые блюда или использовать в сыром виде.

На каком подсолнечном масле лучше жарить: рафинированное или нерафинированное?

Для жарки однозначно лучше использовать рафинированное масло. Оно выдерживает высокие температуры, не дымит и сохраняет нейтральный вкус, который не влияет на готовое блюдо. Нерафинированное масло при жарке быстро портится и может испортить вкус еды.

Почему рафинированное масло дешевле нерафинированного?

Стоимость рафинированного масла ниже из-за массового производства и долгого срока хранения. Нерафинированное масло требует более бережного производства и хранения, что увеличивает его себестоимость.

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