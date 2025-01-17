Чем отличается рафинированное масло от нерафинированного: на каком нельзя жарить

Вы узнаете:
- Как делают нерафинированное и рафинированное масло
- Как и где его использовать
Подсолнечное масло — это не только неотъемлемая часть кухни, но и важный элемент здорового питания. Чтобы понять, какое масло лучше брать: рафинированное или нерафинированное, нужно разобраться в их производстве и свойствах.
Главред расскажет об основных отличиях и случаях, когда каждый вид масла будет наиболее полезен.
Производство и свойства масел
Нерафинированное масло получают методом холодного отжима. Сырье (подсолнечник, лен, оливки и др.) проходит только механическую фильтрацию, что позволяет сохранить:
- натуральный вкус и запах;
- насыщенный цвет;
- полезные вещества, такие как витамины и фосфолипиды.
Однако у этого масла есть недостаток — оно имеет более короткий срок годности, а при нагревании может выделять вредные вещества, пишет АгроЗерноХолдинг.
Рафинированное масло, напротив, проходит химическую и термическую обработку. Оно теряет:
- вкус и запах;
- часть полезных веществ;
- естественный цвет.
Результатом становится продукт с нейтральным вкусом и длительным сроком хранения. Это делает его удобным для кулинарии.
Какое масло лучше брать: рафинированное или нерафинированное?
Выбор зависит от ваших целей. Если масло используется для заправки салатов или в косметических целях, лучше выбрать нерафинированное. Для приготовления блюд на высокой температуре предпочтительнее рафинированное, так как оно не горит и не выделяет вредных веществ.
Можно ли готовить на нерафинированном масле?
Хотя нерафинированное масло полезнее, его лучше не использовать для жарки. При нагревании оно теряет свои ценные свойства и может выделять токсичные соединения. Поэтому его рекомендуют добавлять в готовые блюда или использовать в сыром виде.
На каком подсолнечном масле лучше жарить: рафинированное или нерафинированное?
Для жарки однозначно лучше использовать рафинированное масло. Оно выдерживает высокие температуры, не дымит и сохраняет нейтральный вкус, который не влияет на готовое блюдо. Нерафинированное масло при жарке быстро портится и может испортить вкус еды.
Почему рафинированное масло дешевле нерафинированного?
Стоимость рафинированного масла ниже из-за массового производства и долгого срока хранения. Нерафинированное масло требует более бережного производства и хранения, что увеличивает его себестоимость.
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