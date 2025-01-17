Ситуация "аховая": генерал-майор сказал, что ждет экономику РФ в 2025 году

Главные тезисы:
- В РФ - серьезные проблемы в экономике
- 2025 год станет критическим для страны-агрессора
Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что 2025 год станет критическим для страны-агрессора РФ, поэтому в Кремле хотят перемирия с Украиной.
По его словам, экономическая ситуация в России "аховая".
"Почему Россия и хочет перемирия и возможности торговаться за снятие санкций с неё, запуск её газопроводов в Европу и тому подобное. Для России 2025 год очень критический. Все прогнозы экономистов сходятся на середине 2025 года, а 2026-й даже не рассматривается", - сказал Ягун во время чата на Главреде.
Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:
Переговоры России и Украины - последние новости
Как сообщал Главред, кремлевский рупор Дмитрий Песков заявил, что официальная Москва не видит признаков изменения курса Соединенных Штатов относительно войны агрессора России против Украины. Кремль "обеспокоен" соглашением Украины и Британии о широком партнерстве, особенно украино-британским сотрудничеством в Азовском море.
Аналитики Института изучения войны сообщили, что российский диктатор Владимир Путин на любых возможных переговорах с Западом о прекращении войны против Украины, скорее всего, будет сохранять свои довоенные максималистские требования.
Как пишет Bloomberg, Россия на любых переговорах с президентом США Дональдом Трампом потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с НАТО, стала нейтральным государством и ограничила свои вооруженные силы. Такая позиция Кремля вступит в противоречие с интересами Украины и стремлениям Трампа как можно скорее завершить войну.
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Кто такой Виктор Ягун
Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.
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