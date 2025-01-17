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Ситуация "аховая": генерал-майор сказал, что ждет экономику РФ в 2025 году

Анна Ярославская
17 января 2025, 12:20
369
Страна-агрессор хочет торговаться за снятие санкций.
Ситуация
Виктор Ягун сделал прогноз развития ситуации в РФ в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

  • В РФ - серьезные проблемы в экономике
  • 2025 год станет критическим для страны-агрессора

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что 2025 год станет критическим для страны-агрессора РФ, поэтому в Кремле хотят перемирия с Украиной.

По его словам, экономическая ситуация в России "аховая".

"Почему Россия и хочет перемирия и возможности торговаться за снятие санкций с неё, запуск её газопроводов в Европу и тому подобное. Для России 2025 год очень критический. Все прогнозы экономистов сходятся на середине 2025 года, а 2026-й даже не рассматривается", - сказал Ягун во время чата на Главреде.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Переговоры России и Украины - последние новости

Как сообщал Главред, кремлевский рупор Дмитрий Песков заявил, что официальная Москва не видит признаков изменения курса Соединенных Штатов относительно войны агрессора России против Украины. Кремль "обеспокоен" соглашением Украины и Британии о широком партнерстве, особенно украино-британским сотрудничеством в Азовском море.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российский диктатор Владимир Путин на любых возможных переговорах с Западом о прекращении войны против Украины, скорее всего, будет сохранять свои довоенные максималистские требования.

Как пишет Bloomberg, Россия на любых переговорах с президентом США Дональдом Трампом потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с НАТО, стала нейтральным государством и ограничила свои вооруженные силы. Такая позиция Кремля вступит в противоречие с интересами Украины и стремлениям Трампа как можно скорее завершить войну.

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Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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