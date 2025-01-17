Где хамелеон: только люди со "зрением охотника" найдут его за 7 секунд

Оптические иллюзии - это изображения, которые бросают вызов вашему восприятию и проверяют навыки наблюдения.

https://glavred.info/life/gde-hameleon-tolko-lyudi-so-zreniem-ohotnika-naydut-ego-za-7-sekund-10631537.html Ссылка скопирована

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Оптические иллюзии могут стать веселым и увлекательным способом узнать о работе нашего мозга, пишет Jagranjosh.

Взгляните на изображение ниже. На картинке изображена группа попугаев. Но они не одиноки.

Среди попугаев на картинке на виду у всех прячется хамелеон. Сможете ли вы заметить его за 7 секунд?

видео дня

Ваше время начинается прямо сейчас!

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Внимательно изучите изображение. Нашли ли вы спрятанного хамелеона?

Нужна подсказка? Он находится не в левой части картинки.

Теперь посмотрите еще раз и проверьте, сможете ли вы его обнаружить.

Сколько из вас успешно нашли спрятанного хамелеона?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас орлиный глаз.

Те, кто все еще ищет его, могут остановиться и посмотреть на решение ниже. Если вы внимательно посмотрите на картинку, то увидите, что хамелеон прячется в правой нижней части изображения.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред