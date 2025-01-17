Где хамелеон: только люди со "зрением охотника" найдут его за 7 секунд

Оптические иллюзии могут стать веселым и увлекательным способом узнать о работе нашего мозга, пишет Jagranjosh.
Взгляните на изображение ниже. На картинке изображена группа попугаев. Но они не одиноки.
Среди попугаев на картинке на виду у всех прячется хамелеон. Сможете ли вы заметить его за 7 секунд?
Ваше время начинается прямо сейчас!
Внимательно изучите изображение. Нашли ли вы спрятанного хамелеона?
Нужна подсказка? Он находится не в левой части картинки.
Теперь посмотрите еще раз и проверьте, сможете ли вы его обнаружить.
Сколько из вас успешно нашли спрятанного хамелеона?
Поздравляем тех, кто это сделал: у вас орлиный глаз.
Те, кто все еще ищет его, могут остановиться и посмотреть на решение ниже. Если вы внимательно посмотрите на картинку, то увидите, что хамелеон прячется в правой нижней части изображения.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
Другие ребусы:
- Головоломка для тех, у кого отличное зрение: найдите курицу среди уток за 7 секунд
- Рождественский ребус: найдите спрятавшегося эльфа за 5 секунд
- Тест на IQ с головоломкой: только 1% людей могут найти галстук-бабочку за 5 секунд
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