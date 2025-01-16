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IQ-тест для интеллектуалов: найдите отличающийся от других автомобиль за 4 сек

Виталий Кирсанов
16 января 2025, 01:52
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Головоломки обеспечивают тренировку мозга, проверяя логические, аналитические и критические навыки мышления.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки способствуют развитию навыков решения различных проблем и когнитивных способностей человека, пишет Jagranjosh.

Сегодняшняя головоломка проверит ваши интеллектуальные способности и наблюдательность.

Взгляните на картинку ниже. На ней изображено множество розовых автомобилей. На первый взгляд все они одинаковые. Но это не так. Один из них отличается от остальных.

видео дня

Сможете ли вы обнаружить эту машину за 4 секунды?

Ваше время начинается прямо сейчас!

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Если у вас острый глаз, вы сразу заметите не похожую на другие машину.

Нашли ли вы, какая машина отличается от остальных на картинке?

Поздравляем читателей, решивших эту головоломку, у вас острый глаз и высокий IQ.

Теперь давайте проверим ответ, представленный ниже.

Отличающийся автомобиль находится в правой части картинки. В то время как все машины направлены вправо, одна из них направлена влево.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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